全教總反對戶外教育入「國教法」　立委盼學生走出課室

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全教總表示，請朝野委員「齊一高中、國中小教育法制」、「校長遴選委員會組成應符合民主、多元參與的價值」、「保障小校酌增教師員額之空間」、「攬才專班師資應依現行規範辦理」。
有關常態編班條款，全教總指出，部分縣市政府仍未能完全落實，除縣市主管機關應建立督導機制，指派督導人員實地視導外，相關事項辦法宜由中央主管機關明定，多一道機制，確保常態編班充分落實。
立委陳培瑜、邱顯智、林宜瑾等人皆認為，部分縣市無力把關常態編班與教學正常化的落實，針對落實學校正常教學，地方政府應建立督導機制，指派督導人員實地視導，其督導方式、範圍、獎懲及其他相關事項應由中央主管機關訂定。教育部也同意，並更改條文，由中央主管機關訂定。
另外，草案增訂第37條，為豐富學生經驗及強化與真實情境連結，學校應推動走出課室之戶外教育，提供學生體驗課程；國中應規畫辦理學生自我認識及職業試探生涯發展教育之活動；以及國三技藝專班的法源依據。
全教總理事長侯俊良指出，有關戶外教育實施，教育部已訂有《國民中小學辦理戶外教育實施原則》、《高級中等學校辦理戶外教育實施原則》作為規範，再行寫入《國民教育法》，實屬疊床架屋，修法品質堪憂。再者，《十二年國教課程綱要總綱》除了8大領域，明訂的「議題」更多達19項，教育部對戶外教育入法的立法理由，也完全適用於其他議題，若戶外教育須入法，其他議題又為何不同步入法？一旦都入法，國教法與課程綱要的分際如何區隔？
侯俊良強調，新課綱強調課程公共對話，相關議題既已融入教科書與領域教學，學校課程發展委員會理應全盤規劃學校課程計畫、精進學校本位課程發展，教育部更應積極捍衛課綱理念，尊重中小學課程發展委員會之專業對話，不應隨民粹起舞。
全教總堅決反對戶外教育入法，請教育部、朝野委員以更全面的視野看待國教議題，切勿強行入法，以免疊床架屋、破壞教育法制。
立委多認為，走出課室的戶外教育學習相當重要，但相關定義及指涉必須說明清楚，否則會與19項議題的「戶外教育」混淆。
陳培瑜認為，該條文應加入校外教學，否則去博物館學習，非戶外，可能就會被屏除在外；邱顯智也疑惑戶外教育怎麼定義，那其他議題如人權教育是否被排除？
教育部國教署長彭富源回應，委員大部分支持戶外教育入法，但概念是要「走出課室」，不要所有學習都在教室內學習，因此校內的戶外教育，或是校外的博物館、美術館等室內教育都含括在內，因此在條文內明訂「學校應推動走出課室之戶外教育，提供學生體驗課程」；並強調戶外教育入法，起因為立院103年，有66位委員倡議、簽訂戶外教育宣言，希望學生能「走出課室」，非單指19項議題的「戶外教育」，而是其他所有議題，如性別平等、人權、環境、海洋、科技等皆可走出課室教學。
立委吳思瑤則建議改為「學校應推動走出課室，提供學生體驗課程」 即可；並認為院版只寫到「國中」 應規畫辦理學生自我認識及職業試探生涯發展教育之活動，應延伸至國小端，乾脆改為學校。
而增訂條文的第3項提到，國民中學三年級學生，應在自由參加之原則下，由學校提供技藝課程選習，加強技藝教育，並得採專案編班方式辦理。立委們覺得限定國三生，是否因應升學壓力，點名國三可以不用提供相對教育？
彭富源說，這一項是因為國三有技藝教育專班，不同於常態編班，因此想給技藝專班法源。但立委們皆認為，該項與其他內容不相關，放在一起會被誤導，誤以為所有體驗課程可以排除國三，建議分開討論、調整條次。
最後，教育部將草案第37條改為「學校應推動走出課室，提供學生體驗課程」；「學校應規畫辦理學生自我認識及職業試探生涯發展教育之活動」，並把國三技藝教育專班法源依據，單獨出來，另增訂為第38條。