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金管會通報95件投資詐騙廣告　臉書下架4成、Google沒處理

▲金管會主委黃天牧今（19）日表示，已提報社群網路平台業者95件投資詐騙廣告，Meta下架4成，Google則7件全沒下架。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧今（19）日表示，已提報社群網路平台業者95件投資詐騙廣告，Meta下架4成，Google則7件全沒下架。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

網路投資詐騙頻傳，金管會與數位部、NCC在3月9日找Google、Meta（Facebook母公司）開會，並建置通報SOP及連繫窗口，今（19）日在立法院財委政委員會立委關切業者的配合度。對此，金管會主委黃天牧今（19）日表示，4月10日至4月17日證券周邊單位共通報95件詐騙廣告，其中提報Meta有88件，下架了39件，提報Google有7件，但都沒有下架。

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立法院財委會今日邀請金管會、數位部、財政部等單位就「為因應金融業導入人工智慧科技，如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速台灣金融科技發展」進行專題報告。由於網路詐騙層出不窮，金管會3月9日也找了Meta、Google開過會，日前行政院會更通過打詐3法草案，民進黨立委吳秉叡也關切Google、Meta社群平台業者對防堵詐騙廣告的配合度如何？

黃天牧說，3月9日已找Meta、Google開會，並建置通報SOP及連繫窗口，根據統計，4月10日至4月17日證券周邊單位呈報給這兩業者的投資詐騙案件有95件，希望他們審查後下架。不過，在通報Meta的88件中，已下架39件，通報Google的7件中都沒有下架，對於是不是配合度不好？黃天牧表示，這很難從件數去看，他也不知通報後不下架的原因。

對於配合度不高的業者有什麼辦法？數位部次長李懷仁說，一旦打詐3法草案修正通過後，法令就會要求他們，在法令還沒修正之前，包括Google、LINE也已對外宣布有投資廣告驗證機制，需要政府核可的金融業者才能投放廣告，這是他們的自律機制。

吳秉叡進一步追問政府能力查驗嗎？李懷仁說，「我們會跟他們溝通這件事，另外現在每周也都會跟他們連絡，了解他們現在處理詐騙廣告的狀況」，對於業者配合度不佳，甚至不理會，他也坦言，Meta處理效率確實會比Google快一點，Google我們會再跟他了解。

至於LINE部分，李懷仁表示，廣告部分比較少，問題會是在帳號裡面，現在也有跟LINE，也請LINE跟警方及高檢署討論強化檢舉下架帳號機制，也向日本LINE總部爭取新的機制。

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