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力拼《海保法》送立院排審　管碧玲：若未溝通憂政治性影響內容

▲針對《海保法》能否在本會期送立法院內政委員會排審？管碧玲今答詢回答，都再努力當中。（圖／翻攝國會頻道）
▲針對《海保法》能否在本會期送立法院內政委員會排審？管碧玲今答詢回答，都再努力當中。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

台灣海洋環境議題各界關注，海委會主委管碧玲上任力推海洋三法（《海洋保育法》、《海域管理法》及《海洋產業發展條例》）修正草案，但截至今（19）日僅《海洋產業發展條例》於立法院內政委員會審竣完畢，引環保團體綠色和平不滿，大動作赴立法院抗議，並促應於本會期盡速通過《海洋保育法》立法。對此，管碧玲今上午備詢時，再被談及海保法能否有望本會期送進立院？他回應，都再努力，並強調若沒做好溝通就送委員會，也擔心政治性影響到整個內容。

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立法院內政委員會今上午進行質詢，民進黨立委羅美玲詢問，《海洋產業發展條例》已經審竣完，《海洋保育法》、《海域管理法》政院仍在處理中。他提到，上周環保團體用激進方式，要求內政委員會朝委莊瑞雄排審，環團對此感到相當心急，但行政單位都很積極推動相關修法。

對於《海洋保育法》修法版本仍未送進立法院，羅美玲進一步關切有何差異導致無法達成共識。管碧玲說明，行政院目前正在溝通協調《海洋保育法》修正草案，及目前送到各委員會、各黨團版本間有所落差，總計盤點仍有9個爭點，需要溝通協調。

管碧玲舉例，2030年要保護30%海洋是否入法？就是其中一點；另是否引進預警原則入法？一些委員認為用預警原則做核准可進行事項，包括產業發展、海運工程進行與海洋能源開發等，但若在進行過程中，基於預警原則看到可能發生進一步海洋保育問題時，能否用預警原則就終止對海洋使用？仍需要溝通協調。

管碧玲說，針對執法是否要設置保育警察？或者採用現行版本規劃保育巡查員？這也都是一個爭點，還有在處理海洋保育事件時，是否要有最高審議會？該審議會需決定海洋保育綱領？這部分又有不同制定版本的修法。

管碧玲直言，列出9個爭點有利於未來溝通，因為都很具體，有不同意見的各方在哪，會找出來後持續進行溝通。他強調，協商完後就會先出來，比如《海洋產業發展條例》、《海洋污染防治法》，緊接著《海洋保育法》、《海域管理法》都會再溝通，但因每個法案複雜程度不同，進度也會有所不同。

羅美玲呼籲，各法能一一修法上路是非常好的進程，但有時修法還需跟環保團體、提案委員多溝通，《海洋保育法》是否有機會這會期就送到立法院？管碧玲回答，「我們都再努力」，大家都朝向這方向一直努力中。

管碧玲指出，若沒有做好這些溝通就送委員會審議的話，雖到委員會審議也是一種溝通，會比較擔心時間問題，「還有在審議過程當中很多政治性，然後會來影響整個內容 。」
 

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