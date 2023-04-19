力拼《海保法》送立院排審　管碧玲：若未溝通憂政治性影響內容

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對於《海洋保育法》修法版本仍未送進立法院，羅美玲進一步關切有何差異導致無法達成共識。管碧玲說明，行政院目前正在溝通協調《海洋保育法》修正草案，及目前送到各委員會、各黨團版本間有所落差，總計盤點仍有9個爭點，需要溝通協調。
管碧玲舉例，2030年要保護30%海洋是否入法？就是其中一點；另是否引進預警原則入法？一些委員認為用預警原則做核准可進行事項，包括產業發展、海運工程進行與海洋能源開發等，但若在進行過程中，基於預警原則看到可能發生進一步海洋保育問題時，能否用預警原則就終止對海洋使用？仍需要溝通協調。
管碧玲說，針對執法是否要設置保育警察？或者採用現行版本規劃保育巡查員？這也都是一個爭點，還有在處理海洋保育事件時，是否要有最高審議會？該審議會需決定海洋保育綱領？這部分又有不同制定版本的修法。
管碧玲直言，列出9個爭點有利於未來溝通，因為都很具體，有不同意見的各方在哪，會找出來後持續進行溝通。他強調，協商完後就會先出來，比如《海洋產業發展條例》、《海洋污染防治法》，緊接著《海洋保育法》、《海域管理法》都會再溝通，但因每個法案複雜程度不同，進度也會有所不同。
羅美玲呼籲，各法能一一修法上路是非常好的進程，但有時修法還需跟環保團體、提案委員多溝通，《海洋保育法》是否有機會這會期就送到立法院？管碧玲回答，「我們都再努力」，大家都朝向這方向一直努力中。
管碧玲指出，若沒有做好這些溝通就送委員會審議的話，雖到委員會審議也是一種溝通，會比較擔心時間問題，「還有在審議過程當中很多政治性，然後會來影響整個內容 。」