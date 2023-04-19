友達Micro LED量產元年建立生態系 終端應用將很快看到
Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會今（19）日登場，友達在主舞台上秀出智慧座艙相關顯示器應用，另外現場也可看到Micro LED用於各場景上。友達總經理暨執行長柯富仁指出，今年是友達Micro LED量產元年，很快會在終端市場上看到相關應用。而針對近來缺水議題，董事長彭双浪指出，目前廠區用水回收率達95%，節電部分每年節電率也達到2%，希望總體耗能在2030年會有30%的下降。
記者許家禎／台北報導
友達總經理暨執行長柯富仁今日指出，這次Touch Taiwan友達攤位上大家可以看到相關最新顯示器技術用在智慧座艙裡頭，包含儀表板、抬頭顯示器、車窗玻璃，與面板與座椅結合，另外展出的智慧座艙心臟是採用高通晶片，至於是否有相關訂單？柯表示目前正與客戶對接需求。
柯富仁指出，今年是友達Micro LED量產元年，很快會在終端市場，如穿戴與特殊應用，像是透明顯示器，或是消費性產品上的家庭劇院大電視看到相關重點運用。另外，Micro LED生態體系的建立也是集團核心，包含富采、錼創、明基材與驅動IC等相關設備廠商，這次展出都整合起來。
提到近來缺水議題，董事長彭双浪指出面板產業是高耗能、耗電耗水的過程，很早就體認到對環境有保護的責任。節水部分，回收率95%，因此雖然台灣近來缺水，但廠區沒有受到影響。此外，友達有創能、儲能、節能的完全解決方案，並開始在內部使用，每年節電率達2%，且每年累計。友達希望未來能有更節能、更低溫的製程，因此預計老舊廠房與耗電設備將加速替換更新並導入智慧方案，希望對總體耗能於2030年有30%的下降。