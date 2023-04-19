外洩密件顯示　共軍即將部署超音速無人機

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這份密件含有一張標註為某年8月9日的衛星圖像，畫面顯示中國東部安徽省六安機場的基地，擺放2架由火箭發動機推進的「無偵-8」無人機。
無偵-8是一種頂尖的監視系統，可供中國蒐集實時地圖數據，在未來的衝突時供發動飛彈打擊或提供戰略資訊。
這份文件評估「幾可肯定」中國人民解放軍已在六安基地建立第一支無人機部隊，基地隸屬東部戰區司令部，是共軍轄下負責執行對台軍事行動的單位。
美國國防部不願對此置評；中國國防部沒有回覆華郵傳真的詢問。
當前中國在台灣周邊的軍事動作日增，加深外界對北京武力犯台的擔憂。
中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾表示，中國國家主席習近平希望共軍能在2027年之前具備武力奪台的能力，但他也說這不代表習近平會在屆時下令進攻。
這份外流密件也評估無偵-8以及用來作為發射載台的轟6轟炸機兩者的可能飛行路徑。
文件顯示，轟6從中國本土的空軍基地起飛後，往南可飛到中國東部海岸附近並釋放無偵-8，接著這款無人機可飛行至10萬英尺高度進入台灣領空，往北可飛到黃海施放無偵-8進入韓國領空；文件並未詳述無人機動力來源，但稱「發動機特徵與火箭燃料有關」。
文件所畫的路徑圖研判，無偵-8的光電攝影鏡頭和傳感器可透過多種方式蒐集台灣本島和包括首爾在內的韓國西部地區情報。使用合成孔徑雷達能在夜間和大霧天候繪圖。
台灣軍方負責研發武器的國立中山科學研究院航空研究所所長齊立平說，無人機的主要用途不是針對台灣，而是針對美國及美軍在太平洋軍事基地，「這是一種用於反介入及區域拒止（A2/AD）的武器」。
齊立平還說，這款無人機目前似乎不是設計用於發動攻擊，但不排除未來經過修改後用於作戰的可能，且無偵-8「難以偵測及攔截，美國現有的空對空武器不足以應付」。
華府智庫「波多馬克政策研究學會」（Potomac Institute for Policy Studies）非常駐高級研究員成斌表示，揭露的訊息顯示中國正在建構監偵整個印太地區的能力，「這不僅是針對美國或韓國，日本、印度乃至整個東南亞都應為此擔心」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120419