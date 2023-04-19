選舉幽靈人口釋憲案！人權會質疑：刑法不符公政公約

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國家人權委員會透過新聞稿表示，4月11日人權會以鑑定機關身分，由監委葉大華擔任代表出席憲法法庭，為「會台字第9433號胡靈智等聲請案（幽靈人口案）」，就刑法第146條妨礙投票罪是否違憲，參與言詞辯論，提供「公民與政治權利國際公約」相關見解。
人權會說，台灣是民主國家，選舉的參政權、遷徙自由及家庭隱私權應受高度保障，「公政公約」第25條及其第25號一般性意見規定，選舉權自由行使，不受任何理由或主張歧視；第12條及其第27號一般性意見規定居住及遷徙自由，且如需限制須符合比例原則。
人權會指出，「公政公約」第17條及其第16號一般性意見規定，家庭隱私權的權利保障，不受任何侵擾和破壞；第26條規定平等原則，且禁止任何歧視。現行刑法第146條規定，將意圖犯的遷移戶籍、投票行為予以刑罰，難謂符合「公政公約」。
葉大華說，所有的選舉投票行為，在國民主權原則下，其實都是為使所支持的特定候選人當選為目的，縱使有以所謂遷移戶籍支持特定候選人，也只是使「選舉局勢」發生改變而已，並非真正使得「選舉結果不正確」；縱使其投票使其意圖實現，這是選舉自由參政權的表現。
葉大華表示，其次，強制人民將生活重心或事實繼續居住地，必須向戶政機關登記為戶籍地址，並作為一種法定義務，涉及人民基本權自由權；導致易以調查人民遷移戶籍資料，而發生干涉人民選舉自由與居住隱私自由權的疑慮。
葉大華指出，現行刑法第146條規定，不處罰未繼續居住4個月以上之人，利用遷移戶籍取得選舉的被選舉人資格，及消極不遷出戶籍而為投票者，也不符合平等原則。（編輯：翟思嘉）1120419