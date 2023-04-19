侯友宜授旗新北全中運代表隊 勉勵選手超越自我、勇奪金牌
112年全國中等學校運動會將於本月22日至27日在新竹縣登場，新北市長侯友宜今（19）日在市政會議前先與代表隊舉行授旗儀式，勉勵全市93校共超過1,400位代表隊選手秉持超越自我的精神、締造自己的個人佳績，為新北再創高峰。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市除打造優質運動環境供市民從事休閒運動外，更積極培育近萬名基層運動選手；本次全中運會內賽中跆拳道、划船、射擊、體操、網球、自由車及輕艇已提前於3月10日起陸續開賽，截至4月18日新北已獲得28金20銀31銅佳績，期盼代表隊選手能延續提前賽氣勢持續勇奪金牌，為新北再創高峰，同時邀請市民一起來為新北代表隊選手加油打氣。
新北市政府教育局長張明文表示，今年製作新北代表隊備戰全中運影片在授旗儀式播放，邀請代表隊選手獻出螢幕初體驗，展現選手們不怕苦不怕難，一次又一次地練習，只為締造個人更佳成績的刻苦精神，同時也宣告新北全中運代表隊健兒已蓄勢待發、箭在弦上，以最佳狀態出賽，期勉代表隊凱旋歸來，為新北市締造光榮紀錄。
授旗儀式由領隊、教練及新北市優秀選手等共14人代表參與。領隊為參賽主政學校光復高中吳宗珉校長，並由111年全中運舉重高女組55公斤級分別在抓舉、挺舉、總和三項成績皆破大會及全國紀錄的安康高中陳冠伶選手代表接旗，今年將挑戰連霸成績；今日出席活動的還有新北市培育多年的三重高中田徑黃潮鴻、文山國中角力曾少澤、明德高中拳擊李貞學等選手，都是本次全中運備受關注的奪金候選人。