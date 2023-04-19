名家論壇》吳崑玉／從一開始就走錯路的國民黨總統提名之路

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但當今的黨中央，既沒協調的身段，亦無掃蕩的實力，更無公開公正的遊戲規則得以服眾。就講民調好了，歷來初選民調操作，最簡單的辦法，是黨中央舉辦一至三場包含各候選人的電視政見會或辯論會，然後進行民調。民調公司由各候選人陣營派人勾選三家大家信得過的，題目要經過各家審核同意，民調過程還需各陣營派人監看，最後結果或加權方式也得各方同意，公佈後才能讓各陣營輸得無話可說。「簡單就是真理」，最簡單的遊戲規則往往能得到最多人的認同。輸家即使一時不服，或翻桌走人另起爐灶，但因整個過程公開透明，最後也無法贏得群眾認同，整體力量仍得以凝聚，分裂者將遭唾棄。
反之，如果徵召、提名、協調、民調之權，集中於少數人之手，那就化解不了各方對於密室操作的疑慮，也服不了外界眾人。現今社會，對於政治頂層的政治人物，是缺乏信任與尊敬的，多視為「在密室裡設計別人」的「室內設計師」，這是因為過去種種案例所造成的印象。一群「室內設計師」組成的小群體決定總統要提名誰?那鐵定會變成「詐騙集團」、「KK中心」，別說整合外界各黨，就連黨內都無法服氣。郭董一定沒看過120回水滸，不知道被招安的下場，總會是叫你東征西討，人馬耗盡，待你生已無路，反亦不能，再假託聖諭賜你鴆酒一壺，白綾一段，湯裡下水銀，徹底斬草除根。現在，張亞中的人馬已在河道上嗆聲，質疑黨中央所謂的民調機制。這個火不會熄，還會因悶燒過久而演成閃燃，徵召人選出爐之日，便是開門讓空氣流入之時，保證炸鍋。
講白點，國民黨黨中央，一開始就走岔了道。黨中央說不要初選，因為怕初選會殺到刀刀見骨，更是根本問錯了問題，自然得不到正確的答案。會打到刀刀見骨，正是因為沒有公平的遊戲規則，各方人馬的戮力經營與正常發揮得不到出口。現在沒有初選，各方殺伐有比較文明嗎？如果當初黨中央律定兩次辯論會，一次講國安兩岸，一次講內政經濟，不得攻擊對方隱私與人身攻擊。有攻擊性言論者列入辯論會後黨員投票，決定其是否應被除名？黨員同志來當考紀會，廣大民眾來當提名委員會，各有功能且互不重疊，問題不就解決了！
而且，與其他政黨的整合，更需要公平機制，而非密室協商。柯P向來不會與他黨協商，他都直接挖牆腳。從親民黨挖黃珊珊，時力找黃國昌，國民黨跟徐巧芯吃便當，民進黨跟高嘉瑜眉來眼去…。請問，國民黨不論誰出線一誰跟柯P原來多熟？有用嗎？在政治利益與政黨前途面前，柯P會放棄自家整個黨，去屈就一個「人類社會有史以來設計過最無聊、最無功能的職位」(副總統）嗎?黨中央的三階整合論，不是存心騙肖ㄟ，就是自己騙自己，那比騙人還慘。
換句話說，國民黨從一開始就打錯了方向。要以「本黨」為主軸整合各方勢力，根本在於自家要有明星級主將，像馬英九或韓國瑜那種主將。2008年，泛藍各黨誰敢攖馬其鋒？2020年，在韓導面前，原本想選得要命的柯P也慫了。從去年1126至今五個月，如果國民黨力拱一個明星走透透，就算原本不怎麼強的人選也有機會像個樣子。猴爺缺乏講話魅力，但跑組織很強，半年下來民調應會緩步上揚，不至於暴起暴落。郭董坐擁金山銀山，收繳各地「槍管」也不是問題。至於朱主席或其他人，民調若是像急診室的心電圖，打強心針、上AED都很難跳一下，那就是OCHA了，放棄急救減少痛苦實為上策。結果國民黨正路不走，偏愛鑽旁門左道，搞什麼「內參民調」一到底是誰想「參」誰一本？結果把可能的明星都悶死在產房裡了，OCHA的還是OCHA，憋著一口氣不肯吐出來，活活把整部戲從團圓飯大喜劇演成了殭屍片，這樣有比較好看嗎？
國民黨這齣戲，其實是一種警世片。如果國民黨從四年前開始，便律定好總統提名的民調規則，想選的人請及早準備，四年準備聲勢都起不來的人，自己就放棄了，何需辛苦協調？講白點，會搞出這麼複雜難解的提名機制，唯一的原因就是有人想藉此上下其手，海撈一票，結果就是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，白白丟失大好江山。
所以，每次有綠營朋友憂心忡忡的找我吃飯聊天，我總是會安慰他們:「要對國民黨有信心！」形勢愈是一片大好，他們愈有本事自己搞死自己。我是一直對薩滿巫師的詛咒很有信心的，對，我就迷信，有本事，就用實際結果，來證明我的迷信是錯的吧！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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