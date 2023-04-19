郭台銘記者會有多扯？記者提問被竄改扭曲　媒體人痛批不及格

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其中一段，主持人在現場宣讀關於馬英九的提問內容，「有媒體提到，TVBS問，還有另外一家，我現在沒有翻到，你跟馬英九溝通上有一些問題，是不是屬實？好像聯絡不上？有沒有這樣的事情？」
這讓在現場提問的TVBS記者劉亭廷大感不滿，質疑主持人完全曲解問題的意思，並透過臉書公開澄清自己的問題，拿出手寫提交的版本還原，原問題為「媒體報導，您在訪美前有想拜會馬英九，卻遭拒絕，請問這是否屬實？接下來有規劃拜會馬英九？」，對於現場主持人逕自竄改問題，劉亭廷也質疑，現場已經不開放媒體舉手了，「請問一下無法好好照唸嗎？」
媒體人黃揚明坦言，郭台銘記者會真的是不及格，他非常失望，。開場唱國歌、宣讀國父遺訓實在太刻意，現場記者的提問並無法親自提問，而是手寫提問單，由主持人彙整後代替發問，毫無面對媒體的誠意，黃揚明舉例，就拿馬英九拒絕會面這一題來說，郭董口說可惜手機被收走，沒辦法現場撥打電話，但若郭董真的現場直播打電話給馬英九，而且馬英九真的接，危機處理就真的100分了。
近來與新北市長侯友宜槓上的另一資深媒體人羅友志指出，「國民黨的兩位候選人，還沒當上總統，一個習慣性抽新聞、一位不給記者問新聞！如果我們厭惡蔡政府控制媒體，我們下架民進黨、卻要選出另外一個控制媒體的國民黨，我們會問：差在哪裡？」
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