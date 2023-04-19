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郭台銘記者會有多扯？記者提問被竄改扭曲　媒體人痛批不及格

▲鴻海創辦人郭台銘18日上午召開「科技經濟政治日本開拓之旅」的成果說明會。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲鴻海創辦人郭台銘18日上午召開「科技經濟政治日本開拓之旅」的成果說明會。（圖／郭台銘辦公室提供）

Newtalk新聞

有意角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘18日上午召開「科技經濟政治日本開拓之旅」的成果說明會，但會中許多橋段引發討論，不僅開場先唱國歌、讀國父遺囑，宣稱要打造台灣成為科技島的郭台銘，在這場說明會的媒體提問環節，也要求媒體「手寫題目單」，甚至爆出現場主持人竄改問題的情況，令許多資深媒體人痛批根本不及格。

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郭台銘18日的說明會中，流程為開場唱國歌與讀國父遺囑，讓許多人訝異，接著報告科技經濟政治日本開拓之旅的成果，最後環節則是媒體訪問。但在媒體訪問時，主持人並未給現場與會媒體提問時間，而是由主持人收記者的「手寫題目單」來代表發問，但主持人不僅沒問及現場媒體要問的問題，還逕自竄改題目。

其中一段，主持人在現場宣讀關於馬英九的提問內容，「有媒體提到，TVBS問，還有另外一家，我現在沒有翻到，你跟馬英九溝通上有一些問題，是不是屬實？好像聯絡不上？有沒有這樣的事情？」

這讓在現場提問的TVBS記者劉亭廷大感不滿，質疑主持人完全曲解問題的意思，並透過臉書公開澄清自己的問題，拿出手寫提交的版本還原，原問題為「媒體報導，您在訪美前有想拜會馬英九，卻遭拒絕，請問這是否屬實？接下來有規劃拜會馬英九？」，對於現場主持人逕自竄改問題，劉亭廷也質疑，現場已經不開放媒體舉手了，「請問一下無法好好照唸嗎？」

媒體人黃揚明坦言，郭台銘記者會真的是不及格，他非常失望，。開場唱國歌、宣讀國父遺訓實在太刻意，現場記者的提問並無法親自提問，而是手寫提問單，由主持人彙整後代替發問，毫無面對媒體的誠意，黃揚明舉例，就拿馬英九拒絕會面這一題來說，郭董口說可惜手機被收走，沒辦法現場撥打電話，但若郭董真的現場直播打電話給馬英九，而且馬英九真的接，危機處理就真的100分了。

近來與新北市長侯友宜槓上的另一資深媒體人羅友志指出，「國民黨的兩位候選人，還沒當上總統，一個習慣性抽新聞、一位不給記者問新聞！如果我們厭惡蔡政府控制媒體，我們下架民進黨、卻要選出另外一個控制媒體的國民黨，我們會問：差在哪裡？」

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