林襄直播收「6萬6豪華抖內」激動狂叫！前凸後翹不科學身材全看光
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁166萬人追蹤，是許多人心目中的啦啦隊女神，甚至紅到日本去，獲封「流量密碼」、「異次元等級正妹」，一舉一動深受關注。昨（18）日林襄在直播中突然收到粉絲抖內的豪華禮物「帝王贈」，換算成現金要價新台幣6萬6千元，讓她當下興奮直呼：「哇！太突然了吧！這是超級大的欸！謝謝！」
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄昨日在IG限時動態PO出影片，透露自己第一次在直播平台收到最豪華的抖內「帝王贈」，從畫面中可以看到，在收到帝王贈以後，各種浮誇絢麗特效通通跑出來，讓林襄激動直呼：「哇！太突然了吧！謝謝瑞克，哇X，這是超級大的欸，阿有人幫我截圖沒有？有人幫我截圖沒有？」接著摀著嘴巴，露出難以置信的表情，再次感謝粉絲：「紀錄一下在浪直播第三年，第一次收到帝王贈，謝謝我大瑞克！」並附上三顆愛心。
事實上，根據直播平台「抖內」計費方式來看，10萬浪花等於新台幣一萬元，而「帝王贈」需要66萬浪花，也就是6萬6千元新台幣，在直播平台內可說是相當豪華的禮物，換句話說，該名粉絲在短短10秒內豪撒6萬6千元，就為了博得女神林襄一笑，也成功讓林襄公開點名致謝。
此外，林襄近日也曬出穿著塑身衣的辣照，「不科學」前凸後翹的完美身材一覽無遺，她也透露自己平常很愛駝背，長時間穿著可以改善一些不良的站坐姿習慣，美照曝光後，粉絲們也紛紛留言稱讚：「怎麼那麼美啦」、「好身材」、「我襄好身材，好喜歡」、「這套超美的」、「好辣」、「可愛的小襄，翹臀好吸睛」、「襄穿塑身衣，曲線好美。」