中國在美設祕密警局　遍布舊金山與休士頓等大城

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保護衛士公布的最新報告說，紐約市裡還有個中國祕密警局位於某處地址不明的所在，美西大城洛杉磯（Los Angeles）也有個據點。
總部位於西班牙馬德里的人權團體保護衛士最初於去年發布報告，鉅細靡遺揭露布建於全球的100個中國祕密警察局。
這個非營利團體說，不只洛杉磯和紐約，北加州的舊金山（San Franscico）與德州的休士頓（Huston），還有位於內布拉斯加州（Nebraska）與明尼蘇達州（Minnesota）等地的城市，都可找到稱之為「海外警務服務站」的處所。
這些由中共掌控的執法單位，負責在全球各地監控中國公民。
保護衛士的發言人18日告訴紐約郵報：「我們發現在美國至少有4個被中國公安部門列管的單位，另外還有4個在美國掛名海外華人服務中心的機構，則是由中共統戰部負責派員進駐。」
中共統戰部的全名是中共中央統一戰線工作部，這是個監控海外少數民族與宗教事務的政府部門。
保護衛士公布的報告說，通常這些海外祕密警察局以非營利組織與僑社為掩護，進駐於當中的特工據稱監視著異議分子等。
紐約郵報去年10月曾披露，在紐約中國城，海外祕密警局由位於東百老匯大街107號（107 East Broadway）的「美國紐約長樂公會」（America Changle Association NY）主導。
長樂公會標榜福建同鄉來此社交聚會的公益性質，檔案顯示，這個非營利機構2016年斥資130萬美元（約新台幣3960萬元），承購福州警局華僑事務局位於東百老匯大街的辦公樓。
去年，長樂公會舉辦年度盛大晚宴，紐約市長亞當斯（Eric Adams）是應邀出席的座上賓，但當時市長的公開行程卻沒有這項活動。
聯邦幹員17日逮捕61歲的紐約布朗克斯區（Bronx）居民盧建旺及59歲的曼哈頓居民陳金平，因他們被控設置東百老匯大街的祕密警察局，也就是中國公安部福州支局。
美國司法部發表聲明說，當盧建旺與陳金平獲知被聯邦機構盯上又遭到調查，據稱兩人收掉這個秘密警局。
司法部表示：「經中國公安部官員的指導和掌控，盧和陳協助設立並運作這個秘密警局，參與其中者沒有人告知美國政府，他們在美國的領土，偷偷摸摸設立並運作這個非法的公安部警局。」
根據司法部門的控狀，盧建旺曾協助鎮壓人在紐約的異議分子，中國官員還要求他參與反法輪功的集會。
布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）發表聲明說：「針對盧陳兩人的指控顯示，中國政府藉由在紐約城裡設立祕密警局，公然侵犯美國主權，像這樣的警局，不容在紐約或美國各界落腳。」
聯邦檢察官指出，盧陳兩人發現聯邦調查局（FBI）找上他們後，還刪除彼此之間和中國公安部的通訊紀錄，妨礙司法調查。
司法部門是在17日公布指控盧陳兩人的控狀，與此同時，布魯克林（Brooklyn）聯邦法院受理的兩起個別訴訟中，還有44名被告也被指控，因他們涉嫌在美國非法代理中國的多項罪名。
美國檢方指出，其中被控的逾30人是「中國公安部912專項工作小組」（MPS 912 Special Project Working Group）成員，這個小組在北京一處公安部的機構運作「酸民農場」（troll farm）。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120419