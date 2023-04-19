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巴拉圭總統候選人：未從台灣邦交關係獲足夠利益

▲巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社亞松森18日綜合外電報導）巴拉圭主要反對派總統候選人艾里格里受訪表示，巴拉圭並未從與台灣的邦交關係中獲得足夠利益。此前他曾揚言一旦勝選就會與台灣斷交，轉與中國發展關係。

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在野黨藍黨（PLRA）候選人艾里格里（Efrain Alegre）接受路透社專訪時表示，他若在4月30日的大選中勝出，將傾向採取「撙節措施」來減少公共部門開支，而不是對農民提高課稅。

領導中間偏左「新巴拉圭聯盟」（Concertación Nacional）的艾里格里和執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）在民調方面難分軒輊，潘尼亞正尋求延長紅黨的政治統治地位。

巴拉圭財政赤字占去年國民生產毛額（GDP）3%，兩位候選人都面臨削減赤字的壓力，若不透過減少開支，就得對農業提高課稅。

巴拉圭是全球第6大黃豆生產國，收成大多都供出口，也是牛肉供應大國。巴拉圭目前沒有對黃豆課徵出口稅，提高了在國際市場的競爭力，但與台灣的邦交阻礙了巴國農產品進軍中國市場。

艾里格里批評巴拉圭與台灣維持逾60年的邦誼，使巴國難以將黃豆和牛肉銷往全球主要買家中國。他還說，巴拉圭並未從與台灣的邦交中獲得足夠利益。

他說：「我們將基於國家利益以及在國際政治中的結盟，來解決這個問題。目前的關係是不夠的。」

艾里格里在位於亞松森的自宅外向路透社表示：「我們必須有條有理地運用公共預算，我們必須在公部門執行撙節政策，不能隨隨便便說出『如果缺錢就增稅』這種話。」

巴拉圭2022年的整體稅收負擔為10.4%，是南美洲地區負擔最低的國家之一，但試圖向農業等行業增稅的舉措，長久以來一直面臨政治和產業方面的阻力。

執政黨候選人潘尼亞也避免提到增稅，他曾公開表示，盼能打擊逃漏稅，並讓更多人在正規經濟裡工作。

艾里格里提到人民對賄賂和挪用公款等情事怨聲載道：「如果公部門不努力妥善運用有限資源，很難讓私人單位願意繳納更多稅金。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120419

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