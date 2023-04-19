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公投電子連署系統將上線！中選會：資安署確認後6個月完成籌備

▲中選會表示，3月底已完成數位部資安署要求的42項改善措施，待資安署確認後，可在6個月內完成籌備。（圖／記者顏真真攝）
▲中選會表示，3月底已完成數位部資安署要求的42項改善措施，待資安署確認後，可在6個月內完成籌備。（圖／記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者王揚宇台北19日電）立委關心公投電子連署系統何時能上線；中選會主委李進勇今天說，中選會3月底完成數位部資安署要求的42項改善措施，已請資安署複測，待確認後，中選會可在6個月內完成籌備。

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立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議及朝野立委所提中央選舉委員會組織法部分條文修正草案，李進勇等人列席。

民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委曾銘宗與謝衣鳯，分別詢問公投電子聯署系統何時可以上線。

李進勇說，行政院資安服務團去年7月到中選會訪視，針對資安部分提出建議，大概有42個項目需要加強防護，而中選會也請數位發展部資通安全署協助，進行系統安全測試，資安署要求中選會就這42項改善措施，必須要加強。

李進勇指出，中選會今年3月底已經完成這42項加強措施，已經把成果函報給資安署，希望資安署盡快確認，中選會馬上就可以進行上線的準備。

對於立委關切何時可以上線，李進勇說，只要資安署確認，有信心在6個月內上線。

此外，「死刑速決」公投提案由領銜人徐紹展提出，提案內容為「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項:『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」

國民黨立委李德維、王鴻薇等人質詢時，關心中選會何時會舉辦聽證會，以及爭點為何。

李進勇說，大概會在5月初舉辦聽證會，會邀請機關、提案人、專家學者等代表出席。

李進勇說，本案爭點如主文把監獄行刑法列出，這就有點疑義，因為法律的創制是限於立法原則的創制，而且立法條文必須要很精準，它是要創造立法條文還是立法原則，按照此提案主文來看有些疑義，因此要釐清。（編輯：趙蔚蘭）1120419

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