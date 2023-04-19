公投電子連署系統將上線！中選會：資安署確認後6個月完成籌備

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民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委曾銘宗與謝衣鳯，分別詢問公投電子聯署系統何時可以上線。
李進勇說，行政院資安服務團去年7月到中選會訪視，針對資安部分提出建議，大概有42個項目需要加強防護，而中選會也請數位發展部資通安全署協助，進行系統安全測試，資安署要求中選會就這42項改善措施，必須要加強。
李進勇指出，中選會今年3月底已經完成這42項加強措施，已經把成果函報給資安署，希望資安署盡快確認，中選會馬上就可以進行上線的準備。
對於立委關切何時可以上線，李進勇說，只要資安署確認，有信心在6個月內上線。
此外，「死刑速決」公投提案由領銜人徐紹展提出，提案內容為「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項:『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」
國民黨立委李德維、王鴻薇等人質詢時，關心中選會何時會舉辦聽證會，以及爭點為何。
李進勇說，大概會在5月初舉辦聽證會，會邀請機關、提案人、專家學者等代表出席。
李進勇說，本案爭點如主文把監獄行刑法列出，這就有點疑義，因為法律的創制是限於立法原則的創制，而且立法條文必須要很精準，它是要創造立法條文還是立法原則，按照此提案主文來看有些疑義，因此要釐清。（編輯：趙蔚蘭）1120419