早起不想去工作！他見「床上這幕」秒振奮：上班買貓條囉
努力上班不就是為了讓牠們吃更好嗎？出社會後，每天起床一睜眼便有一連串的工作待辦襲來，有時幹勁滿滿、想通通做完，有時卻懶散到只想在床上躺一輩子，而該名日本網友就遇到相同情形，早起後腦中塞滿「不想上班」的想法，可苦於現實所迫不得不去，當他心裡正憂鬱時，看見床邊可愛的一幕，令他馬上像是顆被打飽氣的氣球，元氣滿滿上班去！
記者李惠婷/綜合報導
該名日本網友與妻子以及五隻貓同住，五隻中橘白貓「Mana」及灰白貓「Meikun（めいくん）的感情最為要好，常常能在家中瞥見兩隻依偎、玩鬧的情景。
近日推主起床時突然一陣憂鬱襲來，蓋緊棉被就是不想去上班，這時他瞥見一旁的那對好麻吉，只見Meikun睡成一顆團，而Mana則靠在其背上熟睡，還在不經意之間露出了粉嫩的小舌頭，可愛的畫面立刻使他不自覺笑出來，於是整頓心情：「好！為了幫牠們買CIAO貓條，努力上班吧！」
網友回覆「從早上就讓人微笑的貓！當然要為了牠去賺錢啦」、「如果是我，在我摸到那個小舌頭之前我絕不出發前往辦公室」、「多麼美好的早晨啊」、「我還沒養貓，但為了完成這個夢想，我要努力賺錢！」，觀看影片請點此連結。