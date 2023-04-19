分析：台灣海峽是國際水域　中國反對無理

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但中國外交部卻說，國際海洋法沒有國際水域的界定，反對美國以此為藉口，操弄涉台問題、威脅中國主權安全。
但「亞洲事實查覈實驗室」查證後指出，國際水域之說確有憑據，依聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），台灣海峽的確是各國船隻享有公海自由航行權利的水道，空中亦然。
報導說，1994年生效的聯合國海洋法公約規定，各國由領海基線向外延伸12海里為領海，再向外12海里則是毗連區（台灣稱之為鄰接區)。
台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，據兩岸政府各自宣告的領海及毗連區可知，台灣海峽仍有雙方各自領海和毗連區覆蓋不及的範圍，這就是各國船艦可以自由航行、通過的水域。
此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）去年6月回覆媒體查詢台灣海峽法律定位曾表示，台灣海峽是國際水道（國際水路），意旨台灣海峽海上和空中的公海航行自由（公海自由），都受國際法保障。
另據台灣中央研究院歐美研究所研究員林正義的研究發現，美國雖並未簽署聯合國海洋法公約，但另行頒佈美國海軍與陸戰隊適用的「海軍指揮官作業手冊」（The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations），已有相關規範。
2022年3月版的海軍指揮官作業手冊指出，適用於國際航行的海峽包括台灣海峽、宗谷海峽（Soya Kaikyo）、大隅海峽（Osumi Strait）、宮古海峽（Miyako kaikyo）等皆屬公海自由水域。
手冊另界定，各國領土24海里以外的水域都是可自由航行的國際水域。
國際法專家、台灣制憲基金會副執行長宋承恩告訴亞洲事實查覈實驗室，國際水域向來是國際法上的慣用語，也就是不屬領海水域的水域，論及航行自由或管制權利，國際水域的確有合法、明確的意義。
此外，中國外交部發言人汪文斌還說，台灣海峽完全被中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區涵蓋…中國享有主權、主權權利和管轄權。此指若中國政府若宣告200海里專屬經濟區，必定覆蓋整個台灣海峽。
但宋承恩駁斥，專屬經濟區雖保護當事國的經濟權利，卻不能干涉專屬經濟區內的航行自由。
台灣國際法學會副祕書長林廷輝則指出，中國政府的立場就是企圖把台灣海峽「內海化」，藉此制止他國介入台海。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120419