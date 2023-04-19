台積電積極在全球投資擴廠成「霸主」　韓媒酸：反觀三星

分析：台灣海峽是國際水域　中國反對無理

▲根據事實查核，台灣海峽的確是「聯合國海洋法公約」所規範，各國船隻享公海自由航行權利的水道。圖為海軍沱江與塔江軍艦海上操演。（資料照／軍聞社提供）
▲根據事實查核，台灣海峽的確是「聯合國海洋法公約」所規範，各國船隻享公海自由航行權利的水道。圖為海軍沱江與塔江軍艦海上操演。（資料照／軍聞社提供）

中央社

（中央社台北19日電）中國外交部稱，國際海洋法未規範國際水域，抨擊美軍以此為藉口穿越台灣海峽，但根據事實查核，台灣海峽的確是「聯合國海洋法公約」所規範，各國船隻享公海自由航行權利的水道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國自由亞洲電台（RFA）18日報導，美軍發聲明指出，飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日穿越台灣海峽，這是依國際法公海航行和飛越自由水域規定的例行性穿越。

但中國外交部卻說，國際海洋法沒有國際水域的界定，反對美國以此為藉口，操弄涉台問題、威脅中國主權安全。

但「亞洲事實查覈實驗室」查證後指出，國際水域之說確有憑據，依聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），台灣海峽的確是各國船隻享有公海自由航行權利的水道，空中亦然。

報導說，1994年生效的聯合國海洋法公約規定，各國由領海基線向外延伸12海里為領海，再向外12海里則是毗連區（台灣稱之為鄰接區)。

台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，據兩岸政府各自宣告的領海及毗連區可知，台灣海峽仍有雙方各自領海和毗連區覆蓋不及的範圍，這就是各國船艦可以自由航行、通過的水域。

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）去年6月回覆媒體查詢台灣海峽法律定位曾表示，台灣海峽是國際水道（國際水路），意旨台灣海峽海上和空中的公海航行自由（公海自由），都受國際法保障。

另據台灣中央研究院歐美研究所研究員林正義的研究發現，美國雖並未簽署聯合國海洋法公約，但另行頒佈美國海軍與陸戰隊適用的「海軍指揮官作業手冊」（The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations），已有相關規範。

2022年3月版的海軍指揮官作業手冊指出，適用於國際航行的海峽包括台灣海峽、宗谷海峽（Soya Kaikyo）、大隅海峽（Osumi Strait）、宮古海峽（Miyako kaikyo）等皆屬公海自由水域。

手冊另界定，各國領土24海里以外的水域都是可自由航行的國際水域。

國際法專家、台灣制憲基金會副執行長宋承恩告訴亞洲事實查覈實驗室，國際水域向來是國際法上的慣用語，也就是不屬領海水域的水域，論及航行自由或管制權利，國際水域的確有合法、明確的意義。

此外，中國外交部發言人汪文斌還說，台灣海峽完全被中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區涵蓋…中國享有主權、主權權利和管轄權。此指若中國政府若宣告200海里專屬經濟區，必定覆蓋整個台灣海峽。

但宋承恩駁斥，專屬經濟區雖保護當事國的經濟權利，卻不能干涉專屬經濟區內的航行自由。

台灣國際法學會副祕書長林廷輝則指出，中國政府的立場就是企圖把台灣海峽「內海化」，藉此制止他國介入台海。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120419

畫面曝光！美飛彈驅逐艦「自由航行」穿越台灣海峽

1天內10共機「逾越台灣海峽中線」！國防部：嚴密監控中

裁員潮不歇！Meta擬再砍4000人　迪士尼、亞馬遜「跟風」開鍘

影／像地震一樣！紐約曼哈頓停車場突崩塌、車輛層層疊　釀1死5傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀