4月就缺電！中市藍議員批蔡英文詐騙集團首腦

因2部民營電廠機組破管與故障、天氣高溫、用電負載升高等因素，台電昨天緊急發動「需量競價」措施，甚至以每度10元高價購買。台中市議會國民黨團今（19）日開記者會，痛批總統蔡英文曾說台灣不缺電，根本是詐騙集團首腦、大騙子，呼籲大家下架民進黨。
記者顏幸如／台中報導
國民黨團書記長黃馨慧指出，台電在2021年花費462億元買電，和2017年相比已成長4倍，國庫還有多少資金可以被濫用？台電從盈餘224億元變成去年虧損2675億元，政府馬上調整電價找人民算帳、電費提高11%。如今備載容量不足，就用每度10元高價去買，令人民非常恐慌。
黃馨慧批評台電，平常跳電就怪飛鼠、猴子搗亂，真的缺電就用百姓的錢去買高價電來支應，總統蔡英文還敢信誓旦旦說不缺電嗎？真是名符其實的詐騙集團！
市議員黃健豪認為，「需量競價」將對國內產業造成重大衝擊，台中有許多中小企業，穩定電力才能穩定生產外銷、創造經濟奇蹟。現在台電發電機組不穩，造成停機、破管、缺電，台電必須用國庫的錢補貼廠商營業損失、拜託工廠不要用電，導致國庫虧空和影響經濟發展，對民生經濟影響甚鉅。
李中強調，蔡英文說「有足夠備用電量」就是騙子。現在推行中小學「班班有冷氣」政策，未來跳電、限電狀況會更多。若想要有穩定電力，大家恐怕要自求多福，不然就是2024下架蔡英文詐騙集團。