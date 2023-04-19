NBA季後賽分析／太陽先發5人難以戰勝　但G2打完仍浮現一大隱憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
這也沒什麼祕訣，所有人都知道快艇會換防，那太陽就更應該去打擊錯位的機會，但首戰太陽對自己的進攻過於自信了，雖然擁有Kevin Durant和Devin Booker是有這個本錢，但在季後賽對手都是要玩命的，你就是要打得盡可能有效率，如果可以得到3分，就不可以只得2分。
在G1中，Durant一直去對位到Kawhi Leonard，他所想到的方式就是把球交給其他隊友去進行進攻，這雖不能說是錯的，但對於快艇來說，這種結果顯然可以接受。
今天太陽在第三節所做的，就是不斷地去找Ivica Zubac和Mason Plumlee跳投，KD在第一場以擋拆的方式終結出手了8回合，總計得到了13分，效率相當棒，這是可以讓他輕鬆避開Leonard的方式，如果這能夠讓他們更輕鬆地贏下比賽，那為什麼不用呢？
通常系列賽前兩戰打完，系列賽大概的輪廓就會定調了，除非有哪一方能找出另一個能影響整個輪換格局的球員(也包括對手的)，不然就是該怎麼打就怎麼打，看誰能發揮得更出色。
顯然在開賽前所有人都更看好太陽，而現在他們雖然丟掉了主場優勢，但晉級的機會還是更大一些。可是，他們現在看起來似乎有一個解決不了的問題，那就是球隊的替補得不到足夠的分數。第一場只有10分，第二場則是13分。與之相比，快艇這兩場比賽都是在第二陣容上場時開始起勢的，2戰板凳共得到64分。
這導致的結果是Monty Williams必須狠操他們的主力，這場KD打了44分，Booker上了45分鐘，而快艇使用最久的Leonard也才打39分鐘而已，其餘所有人都在36分鐘以下。
而且他們在一些重要的時刻，似乎也只敢用先發的5人陣容，C. Paul - K. Durant - D. Booker - T. Craig - D. Ayton這5人組合2場累計用了40分鐘(G1 21分鐘，G2 19分鐘)，進攻效率130.1，防守效率94.0，淨效率36.1——在季後賽使用超過16分鐘以上的組合中排名第一。
快艇找不到能和這套陣容抗衡的組合，但仍然拿下一勝，並在另外一場的三節比賽中打得有來有回。太陽其他球員的表現似乎沒能得到Williams的信任，但就算是季後賽會緊縮陣容，這樣的調度也太缺乏彈性了。
在季中交易失去Mikal Bridges和Cameron Johnson的問題，在此就顯現出來，的確在側翼上有一些球員能提供進攻和防守的幫助，但要雙向發揮都達到聯盟平均水準的似乎沒有。
Josh Okogie和Bismack Biyombo在G2得到了更多的時間，他們在防守上也表現得可圈可點——特別是後者對於限制快艇進攻籃框的效果顯著。他們之後會不會得到更多的時間，我相信是可以預期的。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。