被偷走五年！回老家驚見「門前坐隻熟悉小狗」 飼主感動流淚
狗狗真的會憑著信念自己走回家！該名中國網友家養有一隻名叫「小王子」的狗狗，五年前的某一天，一名不肖人士將其偷走，他們四處尋找皆未有結果，隨著時間漸長，找回的希望也變得更加渺茫，所有人便有默契地再也沒有提起這件事。然而，網友的爸爸近日回到老家時，竟發現門前坐了一隻狗，再次定睛一看，那就是五年前消失的小王子！
記者李惠婷/綜合報導
「是你嗎？小王子。」家門口的那隻狗狗聽到呼喚聲後立即轉身回應，也乖乖地跟著爸爸進屋，雖然沒有確切證據，但家人們確信這隻狗就是五年前消失的小王子。不過狗狗身上滿是泥土，漂亮的白毛也因長期未梳理而打結，背上更有一大片因皮膚病而露出的皮膚。
雖然小王子的外表不似五年前那般乾淨，但牠對家人展露的熱烈眼神及可愛笑容與以前一模一樣，他們也把握住這失而復得的幸福，將小王子帶回照顧，還替其做了個非常淑女的造型，但願過後的五年，小王子能在家人的陪伴下幸幸福福、平平安安的生活。
網友回覆「相當於一個人花了三十年才回到家……」、「牠一定在老房子等你們了很久吧」、「一隻狗有多少五年啊」、「我家狗去年也跑丟了，如果今年也能像這樣再跑回來該多好，都十歲了」，影片請點此連結。