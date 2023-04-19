羅志祥不急生孩全為「報恩經紀人」 自誇體力好不影響育孩品質
《TOP DOG 回家》邀請6位藝人羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣帶浪浪（流浪狗）回家。羅志祥今（19）日接受媒體聯訪，除了聊到自家愛犬Yuki、浪浪辛芭外，坦言也是個愛小孩的人，不過為了報恩提攜他26年的經紀人小霜，他不急著生孩子，還笑說自己體力很好，不會擔心以後和孩子年紀差距大。
記者侯家瑜/台北報導
羅志祥自被前任周揚青毀滅式分手後，沉寂演藝圈一時，近年再度站上舞台開唱之外，也重回綜藝圈主持，他坦言不太可能再接《娛樂百分百》，現在也已有優秀的主持人接棒。不過羅志祥表示有4、5個節目正在洽談，「還在挑選喜歡的類型，以實境秀為主，也有對岸的。」而最想挑戰的類型，就是帶小孩的實境秀，「我本身就很愛小孩，不過一次要照顧很多個，我就會崩潰，但滿有挑戰性的。」羅志祥表示確實會想要有自己的小孩，但還不急，因為自己想要先報恩經紀人小霜，「她在我身邊多年，不離不棄，對我無私奉獻，我就覺得要好好幫她照顧女兒，負起責任當她女兒的乾爹。」也自誇體力還很好，不擔心以後和孩子年紀差距大，會影響育孩品質。
羅志祥在新北市萬里置產，讓媽媽收留浪浪，透露光是一個月的開銷就破百萬，「現在就剩20幾隻，醫藥費、飼料和美容洗澡等，那些都很花錢。」而因節目結識，帶回家的浪浪辛芭，羅志祥讓牠和自家愛犬Yuki分層住，就怕2隻狗狗起衝突，也分享幫Yuki請寵物溝通師的經驗，「我問為什麼Yuki總對著長廊大叫，溝通師說是因為牠在那都會看到一位老先生，我就猜想是否是我爸，但我覺得也還好，不會感到不舒服。」至於是否有私下和Yuki訴苦？羅志祥一派輕鬆，堅定表示內心沒有苦，此外，他也讓辛芭和寵物溝通師溝通，不過他先賣關子，「那是在最後一集，還不能說，但內容讓我很驚訝。」