全球科技業裁員潮　台灣職缺需求不減反增1成6

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根據1111資料庫顯示，有高達7萬筆的科技業相關職缺待補人，相較於年初的近6萬筆，明顯成長16.6%，顯示科技業人力需求未減。科技大廠台達電已連續兩年調整研發人才薪資，碩士新人起薪最高可達7萬5000元、博士9萬6000元，在台預計招募2500人，招募範圍涵蓋電源、機構件、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子等；全球市值最高的半導體設備商艾司摩爾（ASML）今年則鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等四大領域招募相關人才，預計招募500至600人。
上班族前進科技業，期待的理想年薪平均為125萬8722元，相較於此次受訪者的平均年薪71萬2647元，相差高達54萬6075元。對比去年（2022）期望薪資平均115萬8745元，提高近10萬元、年增8.6%，顯見隨著通貨膨脹及科技產業發展，上班族對於科技業的薪資期待也日益增加。
1111人力銀行公關經理李頂立表示，科技快速發展，科技業生態結構瞬息萬變，近期異軍突起的AI帶動未來4種新興技能的成長需求快速成長，分別為人工智慧／機器學習（AI／ML）、雲端運算、產品管理和社群媒體，預期未來擁有這些技能的人才將有機會獲得更高的薪資。
李頂立提醒面對新興科技崛起，與其排斥與恐慌，不如先理解並善用工具，可利用免費的社群媒體內容掌握最新科技動態，並花點時間了解新興AI工具，將ChatGPT當成提高個人工作效率的私人秘書，進而提升自己的職場競爭力。
1111人力銀行近期也同樣關注ChatGPT，成立「生成式AI創新學院」，提供眾多線上免費課程，包括智合科技總經理李忠軒、台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。