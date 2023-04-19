南韓總統尹錫悅首度暗示　可能改變立場軍援烏克蘭

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尹錫悅說：「如果出現國際社會所不容的情況，例如對平民進行大規模攻擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的情況，我國可能很難堅持只提供人道上或經濟上的援助。」
這是南韓排除軍援1年多後，首次暗示願意提供武器給烏克蘭。
南韓是美國的重要盟友，也是火砲彈藥的主要生產國，儘管西方國家施壓要求供應武器給烏克蘭的力道愈來愈大，不過南韓迄今仍因該國有企業在俄羅斯營運，且俄國對北韓具相當的影響力，因此一直避免軍援烏克蘭以免引起俄國反感。
尹錫悅說：「我認為在符合國際和國內法律的情況下，幫助一個遭非法入侵的國家進行防衛和重建，這樣的支持是不會設限的。」
尹錫悅預定下週訪問華府，將與美國總統拜登進行峰會，以紀念兩國結盟70週年。
尹錫悅表示，面對北韓不斷變化的威脅，他在峰會期間將針對盟邦提升因應作為，尋求達成「確切成果」。北韓增加了軍事上的測試。並在上週發射了一枚固態燃料洲際彈道飛彈。
尹錫悅提及，南韓將加強監視、偵察和情報分析能力，並開發「超高性能、強力的武器」，以抵禦北韓的威脅。
他說：「如果南北韓爆發核戰，這可能不僅是兩國間的問題，整個東北亞可能都會化為灰燼，必須阻止這樣的事態發生。」
當被問到盟國是否會仿照北大西洋公約組織（NATO）來建構亞洲版的核子計畫小組、並讓日本參與其中時，尹錫悅表示，他們正專注於強化訊息共享、聯合緊急應變 計畫、聯合執行計畫等雙邊措施。
南韓和美國2月舉行兵棋推演模擬北韓發動核武攻擊，這是南韓努力在美國針對北韓核政策中扮演更重要角色的其中一部分。
尹錫悅說：「在因應強大的核攻擊上，我認為應該準備比北約計畫更強大的措施。」
「我認為日本要加入，不會有什麼大問題，但因為美國和南韓的合作已有重大的進展，讓我們先發展這個體系將會更有效率。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120419