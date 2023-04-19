江勝山帶水某「回娘家」　「151」自曝主動表白被打槍插曲

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林彥君說，2020年XTERRA Taiwan，大會安排入住墾丁青年中心，房間剛好在對面。但「阿丹」說，他每天練車早出晚歸根本沒留意。「我是看到車友po文，說停在門口的那台桃紅色登山車是『151』騎的，才好奇上網谷歌一下。」
說到這，「151」立馬問：「那你谷歌到我的資料時，有覺得我漂亮嗎？」江勝山說：「還好啊，就是谷歌到藝人的感覺，只滑一下手機，就把頁面滑掉了，才不會佔空間。」
這下「151」不淡定了。「喔！這樣嗎？江勝山雖然嘴硬說把我的頁面滑掉了，可是他看到我時可是目不轉睛，一直偷看我，被我發現了，還故意站在我旁邊。」皮在癢的『阿丹』回說：「咦？如果妳沒看我，怎會知道我在看妳？」
言歸正傳，林彥君說：「那時覺得他人不錯，雖然年紀輕、身分是選手，但做了很多額外的事情（推廣登山車），人蠻穩的，騎車時很帥，一起出去玩或訓練時，很會照顧我們這些弟弟妹妹，雖然我是姐姐啦，總之，就是帥啦。」
那「阿丹」是被她那一點吸引呢？江勝山說：「因為Pony（151養的狗狗）啊！」林彥君回：「所以你娶的是Pony，順便帶我回家就對了！」江勝山笑言，主要是和彥君相處感覺很開心，很對頻，很有默契。
一開始兩人就像朋友一樣，本來沒想太多，倒是身邊的朋友急了。「151」說：「朋友說我們看來很不錯，怎都沒有具體行動，一直想找機會撮合我們，但又怕把這個弟弟嚇跑，看他一直沒動靜，最後當然是由姐姐我主動出擊。」
在好友敲碗下，林彥君鼓起勇氣向江勝山告白，沒想到竟然被打槍。「他說他只是把我當做姐姐，我回去後大哭一場，那時我告訴自己，以後絕不再跟這個姓江的有任何瓜葛。」
這下換「阿丹」急了說：「其實我只是說先讓我好好想一下啦！」林彥君坦言自己大「阿丹」10歲，真的要在一起，希望可以認真面對，才有未來。「還好在我放棄後，他終於面對自己內心的聲音，主動回來找我，才能修成正果。」
一般人都是先求婚才結婚，兩人完全相反。「151」對「阿丹」苦笑說：「你是在結婚儀式後才求婚的，好像被逼的似的，那不是你精心設計的時刻。」對此「阿丹」有些不好意思，坦承自己的確不是會製造浪漫的甜蜜情人。
江勝山說他不在意儀式感，一切由心而發，這樣才能細水長流。林彥君說：「好吧！那先親一個！」並透露，老公最喜歡看她表演。「原來我多年來在演藝圈的磨練，就是為了取悅他。」
因為XTERRA而定情的兩人，今年XTERRA亞錦賽除一起參加登山車賽外，江勝山並和「151」在開幕表演上一搭一唱，獻上精采的登山車特技秀，展現絕佳默契，兩人異口同聲說：「感覺像是回娘家。」