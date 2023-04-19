李多慧遭質疑刪照！下秒親發文感謝台灣「幸福又感動」：請多指教
中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」新成員李多慧（Dahye Lee），14日初次登場應援，姣好外貌立即引起熱議，也被封為「最強洋將」，但近日有網友發現，她在台灣結束3天行程後回國，疑似將相關限時動態刪除，質疑她是否「為錢作秀」，對此，李多慧立即轉發90則以上限動，用行動打破謠言，今（19）日也發文吐露初登板的心聲，開朗地喊：「感謝很多台灣粉絲的應援！讓我覺得很幸福也很感動，日後也要請多多指教了！」
記者賴禹妡/台北報導
李多慧今日在IG貼文，她先是用韓文寫下「首次亮相順利完成，第一場比賽太有趣了，從現在開始會更努力加油」，接著再轉換成中文表示「初登板平安的結束了，感謝很多台灣粉絲的應援！讓我覺得很幸福也很感動，日後也要請多多指教了！我們5月再見，樂天桃猿加油！」接著一連曬出多張甜美的應援工作照，瞬間就引起熱議。
由於李多慧近日才被網友質疑，是否離開台灣就刪光相關限時動態，但她不但下秒就轉發90則以上相關限動，親自打臉謠言，現在更PO文分享初登場心聲，讓網友們嗨爆留言，「第一場球賽就獻給多慧了」、「親民欸」、「期待妳再來桃園」、「5月見」、「等妳來」。