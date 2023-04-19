巷「弄」一堆人唸錯！小三兒課本見正確讀音 爸驚訝：錯半輩子了
近年來有許多小學生的回家作業，有時都會出現突破刻板印象正確答案，更讓許多家長有重新學習的感覺。近期就有位爸爸看了小三兒子的國文課本，卻意外發現自己平時說巷「弄」的讀音錯了半輩子，忍不住驚呼「我去考試一定不及格」。
記者潘毅/綜合報導
一名爸爸日前在《小一聯盟》分享近期遭遇，當他看了目前就讀小三兒子的國文課本，在一個比較讀音的單元中，看到「弄」字有兩種讀音，分別為「ㄋㄨㄥˋ」與「ㄌㄨㄥˋ」。
然而看向例句時，卻發現「我們住的巷弄（ㄌㄨㄥˋ）雖然狹小不便，但大家把環境弄（ㄋㄨㄥˋ）得十分乾淨」，讓這位爸爸驚覺，自己把「巷弄」的讀音搞錯了大半輩子「小三國語好難啊，我去考試一定不及格」。
課本內容曝光後，隨即引來眾多家長議論「我昨天還以為女兒寫錯，結果對了答案才知道是自己孤陋寡聞了」、「我家也是小三，看課本才知道是唸巷弄ㄌㄨㄥ、」、「小孩沒有我們先入為主的印象，學起來並沒有很難」、「ㄌㄨㄥ丶沒錯喔！我75年次的，也是學這樣」、「我小時候也是學ㄌㄨㄥˋ，是口語上大家積非成是」、「小時候就是學ㄌㄨㄥˋ啊，放在地址是弄，沒有改呀」、國中國文教科書編輯路過，巷『弄ㄌㄨㄥˋ』的音沒有變過」。
根據教育部重編國語辭典修訂本網站顯示，「巷弄」注音唸作「ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄥˋ」，泛稱窄小的街道。