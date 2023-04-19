劉至翰跑去做節目！後製1舉動竟欠「千萬巨債」：我蠻生氣的
48歲男星劉至翰，過去是知名八點檔演員，廣受觀眾喜愛，不過卻在2年前拍完《炮仔聲》後就淡出演藝圈。近日，劉至翰就在節目中透露，其實他過去曾投資一部真人實境秀，結果搞到最後多頭空，戲也拍不成，扛了上千萬的巨債。
記者詹鎰睿/綜合報導
劉至翰近日在節目《命運好好玩》中分享，2011年他就在開始研究新媒體，直到2016年才終於付出行動，成為一位節目製作人，製作一檔鐵人三項的真人實境秀，雖然當時自己的花邊新聞多，但也因為是演員的身分，還是吸引很多廠商幫忙，再加上自己有貼錢，節目順利錄製完畢。
但劉至翰沒料到，自己辛辛苦苦製作的節目，重要的母帶卻被後製團隊弄不見，原本要將版權賣給其他3家影音平台，卻因為無法轉換字體通通作罷，「當時我蠻生氣的，75分鐘1集，播25分鐘1集可以播9個月，廣告非常好拉，電視台就會賺錢。」
劉至翰表示，後來節目拍到第2季，談好的一個非常大的贊助商卻臨時退出，讓他損失慘重，但更悲慘的是，劉至翰想重回老本行繼續拍戲，廣告、海報、定裝都弄好了，結果製作單位臨時換人，讓他無法演出，多頭空的情況下也背負上千萬巨債。所幸，劉至翰因緣際會踏入直播界，從事水晶行業，最高一天7位數的營業額，讓他還到現在只剩下500多萬的債務。