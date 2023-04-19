中國對台貿易壁壘調查　林伯豐籲政府這麼做

中國大陸對台展開貿易壁壘調查，三三會理事長林伯豐今（19）日受訪時表示，一旦調查結果確定，將對台灣出口造成影響，他呼籲政府，除應儘速盤點、釐清相關內容，積極研擬因應對策，並與中國大陸展開談判，尤其台灣工業產品、農產品如遭受大陸低價競爭，政府應提出因應方案，包括提供電價及土地優惠，還有人才培育的補助，另也應減免營所稅、營業稅及貨物稅。
記者顏真真／台北報導
林伯豐指出，WTO是世界組織，相關規範會員都要遵守在，這樣的情況之下，台灣跟大陸洽商是必然的過程。不過，他也提到，現在中國大陸成本、生產效率跟台灣一樣，台灣可能面臨競爭力不足，在這前提之下，政府要找出因應對策及辦法，像是稅費或是水電供應、成本維護等，降低台商在台灣製造生產包含農業的傷害。
對於企業是否擔心下一步就是中斷ECFA？林伯豐說，台灣應該要對中國大陸表現善意，爭取台商繼續享有目前ECFA優惠，ECFA可以無限期，也可以提前結束，希望政府應該要與大陸對接，進行洽商與協商。至於三三會預計5月到中國大陸拜訪，林伯豐透露，拜訪對象主要對象是江蘇省地方政府，與各地的台商協會，以維護台商在大陸發展的權益。
值得注意的是，台商到中國大陸投資，去年匯回利益達1144億元新高，對此，林伯豐表示，台商到大陸投資初期6成都有利潤，經過發展之後7成以上都有獲利，但經濟因疫情出現衰退，台商在大陸只剩3到4成有賺錢，如今經濟漸恢復，中國大陸經濟成長率可達4%至5%，台商可望7成以上有獲利，而且台商把賺的錢匯回台灣也是應該的，因為資本是從台灣這邊出去的。