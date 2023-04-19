NBA／度盡劫波兄弟在 KD和威少G2賽後在球員通道擊掌擁抱
今年季後賽鳳凰城太陽和洛杉磯快艇在首輪對上，也是「KD」Kevin Durant和「威少」Russell Westbrook首次在季後賽對決，吸引不少話題。今(19)日在G2賽後，兩人在球員通道擊掌、擁抱，回首兩人過往的風風雨雨，確實也讓人感嘆籃球場下沒有永遠的仇人。
運動中心/綜合報導
過去Durant、Westbrook和James Harden組成了「雷霆三少」，為奧克拉荷馬城帶來最光輝的一段籃球歷史，他們曾攜手打進到2012年的總冠軍賽。之後Harden出走火箭，不過杜威二人後續仍多次在季後賽取得成功，直到2016年夏天Durant決定離開。
Durant當年決定加盟金州勇士，讓兩人之間的關係降至冰點，例行賽在場上的交鋒也是火藥味十足。不過隨著時間洗淨恩怨，雙方早已對此釋懷。
在這次系列賽前兩戰，兩人有多次互相對位，Westbrook還不只一次的封蓋Durant的出手，在場上沒有情面可講。而在競爭相當激烈的G2，他們甚至還曾在場上有短暫的言語交流，展現強硬的競爭態度。
在賽後，Durant在球員通道和人對話，Westbrook從身後和其打招呼，隨後兩人握手致意，還擁抱了一下，這一幕被人記錄下來，也在社群網站上吸引不少人的關注和討論。