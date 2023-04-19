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《天堂》月免服改版今上線！重啟遺忘之島　3大預熱活動登場

▲《天堂》月免服今推出「新勢力崛起二部曲」改版。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂》月免服今推出「新勢力崛起二部曲」改版。（圖／遊戲橘子）

記者黃韻文/綜合報導

由遊戲橘子代理的《天堂》月免服REMASTERED版本，今（19）日推出「新勢力崛起二部曲」改版，新增「遺忘之島：重啟」全新玩法與挑戰，有機會製作傳說級技能或龍級／執行級武器、支配者之塔BOSS怪物新增覺醒型態與獎勵，以及全職業優化。官方同步祭出3大改版活動預熱。

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《天堂》月免服REMASTERED版本，今（19）日推出「新勢力崛起二部曲」改版，睽違多年重新開放「遺忘之島」，導入日夜概念，增加怪物多元性，並加入「支配之塔BOSS覺醒」賦予討伐BOSS增加變數，以及職業優化讓戰鬥模式再進化。

▲《天堂》月免服全職業優化。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂》月免服全職業優化。（圖／遊戲橘子）
🟡4/19全新改版內容

📍遺忘之島：重啟
全新「遺忘之島」導入日夜概念，晚上怪物難度提升，有機率角色旁會出現大量怪物，每周假日開放並限制使用PSS功能，手動狩獵公平競爭。此外，難度與獎勵大提升，地圖隨機出現中毒區域，角色經過持續失血，抗毒物品和抗毒技能無效果。

新增全新獎勵材料「遺忘的古代的卷軸」，可製作「遺忘的古代寶箱」，開啟有機會獲得四龍心道具；擊殺BOSS級怪物有機會取得「遺忘的傳說祕籍」或「遺忘的傳說製作書」，可製作傳說級技能、或龍級／執行級武器。

📍支配者之塔BOSS覺醒
導入「支配者之塔」的BOSS怪物新增覺醒型態，能力更強、獎勵更好，有機會獲得「褪色覺醒的殘渣」，可製作「覺醒的殘渣」道具再製作傳說級技能書。

📍全職業優化
三大人氣職業新增全新技能，其餘職業部分技能調整。

1、王族新增技能「暴君」：給予目標強力物理攻擊。

2、妖精新增技能「幻視傳送」：可移動至8格內任一角色附近、「三重矢:加成」：射出4發箭且遠距離傷害增加、「精準命中」：對象迴避攻擊時，以一定機率必定命中。

3、黑暗妖精新增技能「暗影之足:追擊者」：持續時間增加，施展距離+1、「暗隱術:刺客」使用技能移動速度增加，怪物無法識別和魔法特效不外露。

🟡改版3大預熱活動

📍活動1：遺忘之島登島計畫
於4月26日前，在活動網頁登入並參加職業測驗，可獲得「登島船票」，於活動結束獲得「遺忘的古代寶箱(活動)」及「回憶蠟燭(活動)」豪華預約獎勵。「遺忘的古代寶箱(活動)」為隨機寶箱道具，有機會獲得「戰神之魂(90日)包」或「潘朵拉飾品強化卷軸」等。

📍活動2：超進化戰鬥課程
新玩家與回歸玩家的專屬福利！符合資格條件的玩家可於官網活動頁領取「黑暗FREE PASS箱子」獎勵，開啟可獲得「黑暗FREE PASS券」Lv.55至Lv.88可使用英雄的金幣道具兌換經驗值、「黑虎的安定組合包箱子」可獲得武器及全身防具，讓玩家快速提升到Lv.89。

▲《天堂》月免服超進化戰鬥課程。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂》月免服超進化戰鬥課程。（圖／遊戲橘子）
📍活動3：神秘狩獵場
於6月14日前，Lv.75至Lv.92玩家可進入「神秘狩獵地圖」，並提供Lv.30至LV.92玩家「血盟BUFF」支援，三名以上血盟成員在線可觸發EXP提升BUFF，提升幅度最高可達4500%。狩獵場怪物將掉落「神秘的成長碎片」道具，可向NPC兌換經驗值，幫助玩家快速提升等級。

▲《天堂》月免服遺忘之島登島計畫。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂》月免服遺忘之島登島計畫。（圖／遊戲橘子）

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