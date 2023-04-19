周曉涵捲「象迷娘婚變」首露面！曝周孝安私下對話 暖喊：沒事啦
38歲女星周曉涵日前無辜捲入周孝安、「象迷娘」陳天仁的婚變風波，讓她罕見動怒發文：「莫名其妙！」今（9）日周曉涵出席活動，坦承心情確實受到影響，並直言「這不關我的事，不是我的事情」，並希望這件事情就此結束。
記者詹鎰睿/綜合報導
面對無辜捲入他人婚變，周曉涵則坦承心情的確有受到影響，但她認為，自己沒有做的事情，真的沒有什麼好講的，而家人也都清楚知道，她是不會做這樣事情的人，「（家人）會絕對相信我，也不會和我聊這件事情，這沒什麼好講的，因為它就不是真的。」
周曉涵表示，由於她目前還在拍《加油喜事》的關係，如果還持續糾結在這件事，那對她的工作也不是好事，在心情上也會感到煩躁，也透露周孝安有向她致歉，「我說沒事沒事啦！我們在戲裡面是夫妻，還是把工作給完成。」
據了解，周孝安與五洲製藥高層千金、有「象迷娘」之稱的陳天仁結婚2年，並在今年4月8日雙雙證實離婚，結果卻有網友起底周孝安在3月14日白色情人節當天與周曉涵放閃，不過2人只是單純為八點檔《加油喜事》做宣傳而已，當時周曉涵也在IG上苦笑表示：「面對不在預期內的事，能選擇既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧。」