2030減碳目標遭批保守？龔明鑫：25%和其他國家相比不算落後

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龔明鑫表示，台灣已經明確宣示要達到2050年淨零目標，去年3月國發會也對外公布路徑圖，隨著相關規劃出爐，也有調整階段性減碳量，2030年將較2005年（基準年）減碳「24%加減1個百分點」。
日本先前宣布2030年溫室氣體減量新目標，從原本較2013年度減少26%，大幅提高到減少46%，有外界聲音認為，台灣減碳目標跟其他國家相比太保守。
龔明鑫表示，各部會皆以現有能量、科技面進行務實檢討，期待2030年後，有新方法與科技，相關技術也會提前布局。台灣2030年若達到減碳25%，跟其他國家相比是沒有那麼高挑戰性，如果跟製造業為主的國家相比，也不算是落後。日本宣布的目標較高，但能否達到外界也在看。
龔明鑫表示，過去1年，台灣在法制、科研基礎上，宣布啟動能源、產業、生活、社會4大轉型。法規上，氣候變遷因應法今年1月三讀通過，淨零目標已經入法，絕大多數子法希望今年皆可以公布與實施。
除了氣候變遷因應法之外，龔明鑫指出，去年底行政院也通過再生能源發展條例修正草案，希望讓台灣再生能源布局上更為積極。除了太陽光電、離岸風電外，也會加強地熱、生質能源等，原本預訂2025年太陽光電20GW、離岸風電達5.6GW，看能否再讓裝置容量增加一些，太陽光電如何跟環境共榮發展，離岸風電的漁民協調等工作，也須持續進行。
新興能源的研發部分，龔明鑫表示，像是地熱、氫能的技術發展，也有編列科研預算進行。
龔明鑫表示，產業轉型部分，也啟動很多節能方案，發電機、馬達轉換成最有效率的設備；生活轉型部分，也要從食衣住行部分去做推動，交通也在推動載具電動化。（編輯：潘羿菁）1120419