《星際異攻隊3》全員回歸搶救火箭浣熊 導演揭露「最終章故事」
漫威電影《星際異攻隊3》終於要迎來這支銀河護衛隊的最終章，在導演詹姆斯岡恩、演員克里斯普瑞特、柔伊莎達娜等人全員回歸完成最後使命前，還是利用了拯救火箭浣熊的故事，讓粉絲虐心噴淚。克里斯普瑞特掛保證：「《星際異攻隊3》是原始小組最完美的告別作品，這個系列收尾超級精采，這也只有詹姆斯岡恩才能辦到。」
記者黃雅琪/綜合報導
《星際異攻隊3》導演詹姆斯岡恩在拍完該片後，也將從漫威宇宙畢業，稍早他在接受美國媒體訪問時，透露了最終章的主旨：「如果說《星際異攻隊》1和2講的是關於父母親，那麼《星際異攻隊3》就是他們自己的故事，也是更自我的故事。」
《星際異攻隊3》劇情從隊員正準備在無名星球安頓下來展開，但不久他們的生活節奏就被火箭浣熊打破，為了拯救火箭的生命，星爵彼得奎爾再次召集他的團隊執行危險任務，如果任務失敗整個異攻隊也可能被終結。團隊歷經了幾次南征北討，堅強地各自奔向最後的命運。
導演詹姆斯岡恩也有自己的任務，就是為他最愛的火箭浣熊創造出更完整的故事和背景，他強調火箭是漫威宇宙最悲慘的角色：「他愛諷刺、機智、貪婪，同時卻也擁有溫暖的心，讓火箭深受各年齡層粉絲的喜愛，但他其實是以一種可怕的方式被創造出來，而我需要完成這部電影的原因，就是要把他的故事說完。」
導演認為：「火箭的孤獨是異攻隊的共同點，他們都是局外人，也沒有真正的歸屬感，但是火箭驅動了更多的感情層面，角色之間牢不可破的自我開始有了裂縫，所以他們學會了彼此相愛。」《星際異攻隊3》5月3日搶先全美在台上映。