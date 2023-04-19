現幸福常懷感恩心！中鋼112年股東會紀念品吸睛

中鋼公司董事會通過111年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金1元，股利現金配發率為87%，將提112年6月16日上午9時，在高雄市小港區中鋼公司召開的股東常會承認，並推出112年股東會紀念品傘Ｑ(Thank you)吸睛。
記者黃守作／高雄報導
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼112年股東會紀念品，精心推出傘Ｑ(Thank you)，以感謝股東長期的支持與愛護，並回應股東以往對中鋼贈傘的肯定與喜愛，並傳遞中鋼常懷感恩之心，時時與股東相伴，無論環境如何變化，堅持以優質產品，創造幸福美好生活。
翁朝棟說，股東會紀念品傘Ｑ(Thank you)的傘骨，採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質，而傘布及傘骨原料均採用MIT台灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。
翁朝棟並說，傘Ｑ(Thank you)為自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗ＵＶ功能，晴雨兩用皆宜，而傘面以柔和色調，輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及由中鋼所認養的高雄市前鎮河畔，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。