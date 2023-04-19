雨彈最強時機曝！氣象局：北部明急降7度 嚴防雷擊、10級強陣風
「最強春雨」鋒面進逼台灣，光是鋒面前不穩氣流，已讓台灣西半部下午2時許開始降雨，中央氣象局陸續發布基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、澎湖縣9縣市大雨特報，明（20）日鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。中央氣象局預報員林定宜指出，這波春雨主要雨勢將從今晚下至周五（21）清晨，直到周五白天才趨緩。
記者徐銘穗/綜合報導
至於其他地區及澎湖、金門、馬祖易有局部短暫陣雨或雷雨；彰化以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區易有較強陣風，請注意。中央氣象局也提醒，受到西南風影響，北部、東南部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，雷雨區最大陣風9至10級；東北部海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。
至於此波春雨是否能解南部缺水的燃眉之急？林定宜表示，主要還是要觀察雨勢是否能落在水庫集水區，不過因這波為移動性加上降雨時間不長，要真正解決南部缺水問題，「還要多來幾波，或是等到梅雨季才能真正舒緩」。至於氣溫部分，林定宜指出，受到下雨影響，北部及東北部最高溫將從今天的32°C下降到26°C，中南部氣溫下降幅度較少，約為3-4°C。
氣象專家賈新興也在臉書分享，指出今天深夜至明（20）受鋒面影響各地有雨，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫雨 。後天（21）午後苗栗以南有有陣雨或雷雨，花東亦有局部短暫雨，周六至周日午後則是台中以南有局部短暫陣雨，呼籲民眾先清理住家附近排水溝或田間排水，山區因連日枯旱土石鬆散避免前往山區。不過，賈新興也說，後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。