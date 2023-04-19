林佳儀開店遇「強硬工班」不給砍價 搬出水電工爸爸竟現省20萬
衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請朱芯儀、林佳儀、甄莉及黃雨欣4位人妻，上節目分享娘家到底有多挺自己。林佳儀說20年前首次開店，當時雖然抓了100多萬的開店費用，但店面裝潢估價單卻爆表，嘗試砍價卻被對方用已經很便宜強硬回絕，林佳儀只好回娘家請水電工爸爸幫忙，爸爸出馬溝通，還說如果價格不行可以自己找工班做，對方一看林佳儀爸爸是行家，立刻給了折扣，當場省了快20萬，幫了林佳儀大忙。
記者侯家瑜/綜合報導
林佳儀說20年前結婚沒多久，就決定開店做生意，而且是做跟婆家相關的服飾業，所以格外認真想要好好表現給婆家看。雖然第一次開店，但所有預算費用都得精打細算，林佳儀先找了設計師好友幫忙設計店面，費用則是請好友酌收而已，沒想到裝潢時，卻讓她踢到鐵板，整個開店費用抓了100多萬，在當時已經算不低，但裝潢工班的估價單立刻讓預算超支，即便條列出來還是看不懂。後來林佳儀想說工班應該有灌水，就直接用打折的方式砍價，沒想到工班強硬不給砍價，還回說費用已經很便宜了。
林佳儀後來乾脆拿估價單回娘家，請水電工爸爸幫忙過目，爸爸看過後把所有可以砍價的地方告訴她，要她再去跟工班砍價，沒想到照做後，被對方用現在已經不是那個價格擋了回來，林佳儀只好再度跟爸爸求救，於是爸爸直接出面，拿著估價單一條一條砍價，還說到如果價格不行的話，他就找自己的工班來做就好，對方看行家出面殺價，只好自己找台階下，改口說看年輕人創業辛苦同意降價，最後總共少了快20萬，讓大家驚呼省很大。
林佳儀說爸爸後來也教她說，因為砍了對方那麼多錢，要她記得天天帶飲料去現場盯班，跟師父搏感情，等打好關係之後記得跟對方透露不會只開一家店，請對方好好做，之後還會繼續合作，不只幫女兒砍價，還教她如何做人做事。本集將於4月19日(三)晚上11點衛視中文台播出。