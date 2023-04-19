公車違停夾娃娃、怠速脫班吵架　民代嘆薪情差留不住司機

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國民黨楊啟邦說，海線地區的公車在非尖峰時間經常脫班、對老人家大小聲；民進黨林祈烽批評，日前四方客運發生付不出薪水的勞資糾紛，員工以請假方式集體罷工，市府明明掌握資訊卻未事先對公車族預警，害好多通勤者的全勤獎金飛了。
國民黨陳文政說，前陣子因公車未禮讓、撞死過馬路的母子，台中被形容為「行人地獄」，接著又有香港網紅po網，批評台中的公車司機態度差、常過站不停；還有人將司機和乘客吵架的照片po網。他認為除了業者的管理，台中市司機普遍低薪也是原因之一。
陳文政說，大家都知道公車司機是高工時、高壓力的工作，相較雙北公車司機至少有5、6萬元收入，還得不斷徵人補缺，台中市公車業者雖對外宣稱司機可月領5到8萬，其實是狂加班後的血汗薪水，正常班司機僅3萬多元，兩相比較，許多人寧可北漂多領2萬薪水，低薪也導致留不住人才，招聘情況更是趕鴨子上架，難以有效提升台中公車服務品質。
國民黨陳政顯批評，市府局長首長應該都很少坐公車，交通局宣稱管理方式是一手胡蘿蔔一手棒子，棒子卻是塑膠和海棉做的！根本起不了作用。他建議應該在公車上設QRcord，讓乘客可以立刻反映司機的優劣行為，同一公司只要有5名司機被負評查證屬實，就暫停該路線的營運半年。
市長盧秀燕表示，她認同江和樹所言「一粒老鼠質壞了一鍋粥」、開罰是最後手段，司機品質要改變才能成為友善城市的看法，相信大部份公車司機仍是兢兢業業，但難免有些人無法遵守法律。
交通局表示，已要求客運業者將增加的營收優先用於駕駛員薪資福利調整，目前已有部分業者為駕駛員加，盼透過提高駕駛員薪資福利，吸引更多駕駛員投入，持續提升公車服務品質。