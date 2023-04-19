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公車違停夾娃娃、怠速脫班吵架　民代嘆薪情差留不住司機

▲陳文政認為台中市公車司機的待遇太低，薪情不好心情也不好。（圖／陳文政提供，2023.04.19）
▲陳文政認為台中市公車司機的待遇太低，薪情不好心情也不好。（圖／陳文政提供，2023.04.19）

記者顏幸如／台中報導

台中市公車近來狀況多，不只未禮讓撞死母子被形容成「行人地獄」，多位市議員今還踢有公車司機違停玩夾娃娃、清晨怠速快一小時、和乘客吵架、領不到薪水乾脆請假脫班。也有議員指出，雙北的公車司機月薪至少5萬元，台中卻只有3萬多，低薪根本留不住人才。

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▲台中市議員江和樹目睹司機將公車停在重點取締路段，竟是為了跑到附近商店抓娃娃（右圖紅圈）。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.04.19）
▲台中市議員江和樹目睹司機將公車停在重點取締路段，竟是為了跑到附近商店抓娃娃（右圖紅圈）。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.04.19）
台中市議會今（19）日進行公車事故檢討專案報告，藍綠白議員砲聲隆隆。民眾黨議員江和樹秀出兩段影片，一位早班司機懶得開回公司調度場，直接將公車開到住家附近道路紅線區，逕在車後放三角故障標誌掩人耳目；另一名司機更誇張，白天車子違停擋住斑馬線，竟是為了到附近商店玩夾娃娃！民進黨蕭隆澤說，將車停在住家附近過夜也就罷了，有位司機是6點15的班，每天固定在5點30分前熱車，清晨公車怠速噪音吵得大家不得安寧，他卻直到環保局實地檢測才願意改善。

國民黨楊啟邦說，海線地區的公車在非尖峰時間經常脫班、對老人家大小聲；民進黨林祈烽批評，日前四方客運發生付不出薪水的勞資糾紛，員工以請假方式集體罷工，市府明明掌握資訊卻未事先對公車族預警，害好多通勤者的全勤獎金飛了。

▲江和樹指這輛公車每到晚上就會故障、天亮後就會自動修復。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.04.19）
▲江和樹指這輛公車每到晚上就會故障、天亮後就會自動修復。（圖／翻攝江和樹臉書，2023.04.19）
國民黨陳文政說，前陣子因公車未禮讓、撞死過馬路的母子，台中被形容為「行人地獄」，接著又有香港網紅po網，批評台中的公車司機態度差、常過站不停；還有人將司機和乘客吵架的照片po網。他認為除了業者的管理，台中市司機普遍低薪也是原因之一。

陳文政說，大家都知道公車司機是高工時、高壓力的工作，相較雙北公車司機至少有5、6萬元收入，還得不斷徵人補缺，台中市公車業者雖對外宣稱司機可月領5到8萬，其實是狂加班後的血汗薪水，正常班司機僅3萬多元，兩相比較，許多人寧可北漂多領2萬薪水，低薪也導致留不住人才，招聘情況更是趕鴨子上架，難以有效提升台中公車服務品質。

國民黨陳政顯批評，市府局長首長應該都很少坐公車，交通局宣稱管理方式是一手胡蘿蔔一手棒子，棒子卻是塑膠和海棉做的！根本起不了作用。他建議應該在公車上設QRcord，讓乘客可以立刻反映司機的優劣行為，同一公司只要有5名司機被負評查證屬實，就暫停該路線的營運半年。

▲市議員陳雅惠要求洗刷台中市行人地獄惡名。（圖／陳雅惠提供，2023.04.19）
▲市議員陳雅惠要求洗刷台中市行人地獄惡名。（圖／陳雅惠提供，2023.04.19）
市長盧秀燕表示，她認同江和樹所言「一粒老鼠質壞了一鍋粥」、開罰是最後手段，司機品質要改變才能成為友善城市的看法，相信大部份公車司機仍是兢兢業業，但難免有些人無法遵守法律。

交通局表示，已要求客運業者將增加的營收優先用於駕駛員薪資福利調整，目前已有部分業者為駕駛員加，盼透過提高駕駛員薪資福利，吸引更多駕駛員投入，持續提升公車服務品質。

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