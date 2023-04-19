搶搭NFT熱潮！政大課程結合區塊鏈應用、帶學生體驗生成式藝術

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「2021年可謂是生成式藝術爆發的一年」，黃新提及，生成式藝術是具有隨機性的數位創作，創作者的構圖邏輯在每一次的程式運算下會產生不同的作品，這樣隨機的特性帶來獨特的創作樂趣，但也導致生成式藝術的收藏價值模糊，也缺乏成熟的交易市場。直到 2020、2021 這兩年，NFT熱潮四起，區塊鏈上的交易平台ArtBlocks、fx（hash）發展出全新的銷售型態，透過區塊鏈的交易記錄，界定作品的固定成像，生成式藝術的市場才逐漸蓬勃。
在課程內容設計部分，黃新打趣地比喻「與其教一個人釣魚，不如開船載他到漁獲豐碩的海洋」，他從區塊鏈上的藝術品買賣與收藏開始，期待學生發現汪洋中滿滿的寶藏，進而產生更高的學習動機。
此外，他提到，創作生成式藝術需要一定的程式技巧，開課前曾擔心學生組成多元、不一定具程式設計基礎，幸好後來透過8個實作練習，由淺入深的教學，學生們最終都順利完成創作。
「很難，可是很好玩」，黃新分享，對修課學生來說，除了要跨越技術門檻進行創作之外，實際將作品上架到fx（hash）平台販售也是非常新鮮的體驗，許多同學第一次創作就交出令人驚艷的成果，作品在市場上的迴響亦超乎預期，其中，大三學生吳雙的創作融合貓咪與花朵，巧妙的視覺效果更是吸引了國際知名生成式藝術家收藏。
政大指出，該課程首次開設即廣受好評，不僅校內學生及業界人士熱烈詢問，連遠在印度的教學團隊也想向黃新取經。黃新說，生成式藝術在創作美學與銷售方式上，都相當契合NFT的藝術市場，作品也逐漸在各大藝術博覽會嶄露鋒芒，是NFT市場中前景看好的創作類型。
他期待課程能夠激發學生對於生成式藝術的學習動機，也鼓勵學生多去探索數位藝術不同的面向，在這個充滿驚喜的領域碰撞出屬於自己的火花。