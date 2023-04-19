三上悠亞拍到哭「最崩潰的作品」曝光！導演男優全被她封殺
日本S級「暗黑天后」三上悠亞宣布今年引退，讓不少粉絲相當難過，不過如釋重負的她，也大方在YouTube頻道上聊起以往不為人知的祕辛。近日，她就自爆有一部是她拍過最崩潰、最痛苦、最不願意想起來作品，一結束工作後瞬間爆哭，引發網友熱烈討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
出道多年、拍過上百部作品的三上悠亞，日前就在自己的YouTube頻道上聊到，有部是她最不願意回想的作品，原來該部片的監督（導演）進度非常慢，45分鐘可以拍完的畫面，卻要花2倍的時間才能搞定，再加上與三上悠亞合作的男優，身體狀況也非常糟糕，最終拍到凌晨1點多才收工。
雖然三上悠亞勉強挺過去，但一到休息室看到社長（公司老闆）與經紀人後，還是忍不住情緒崩潰大哭，事後，社長見狀也馬上衝出去跟劇組吵架，女性經紀人則是陪著三上悠亞狂罵導演和男優。影片曝光後，也立刻掀起網友熱烈討論，紛紛敲碗到底是哪部作品，能讓敬業的女神如此崩潰。
對此，暗黑達人一劍浣春秋指出，該部作品番號為「MIDE-599」，也是三上悠亞唯一一部和片商Moodys合作的影片，雖然至今仍在市面上販售，但三上悠亞卻再也沒有見過那位導演和男優，他推測，可能是遭到經紀公司封殺，所以再也沒有看到三上悠亞和Ｍoodyz合作過，「可以讓三上記仇記那麼久而且不只一次講出來，不知道那位監督和男優會不會覺得自己很成功？」