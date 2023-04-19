賴清德率執政7年民進黨拚轉型 6月底全台成立「信賴台灣之友會」
兼任民進黨主席的副總統賴清德在今（19）日中常會後，再度邀集各縣市黨部主委開會。據轉述，賴清德在會中下令各縣市黨部持續組建傳播正確訊息、闢謠的line群組，並表示，民進黨經過在野，現在執政7年多，需要轉型並更深入地方，期許集結各界力量，多做公益，讓國人看到民進黨是勤政的；此外，會中也談到全國各縣市「信賴台灣之友會」成立大會預計在6月底前完成，與「小英之友會」一樣訴求與社會連結，期盼更被社會信任。
記者黃宣尹／台北報導
與會人士轉述今日民進黨縣市黨部主委會議時指出，賴清德於會中拜託大家，持續地建立line群組，以便與社會各界、基層雙向溝通，無論是傳播黨的正確訊息，或是闢謠，都能夠更快速、直接。
會中也談到賴清德的「信賴台灣之友會」，預計會依循總統蔡英文的「小英之友會」模式，向各縣市政府正式申請立案，全台各縣市的成立大會則預計在6月底前完成，主要訴求一起做善事、跟社會各界連結，同時作為各縣市黨部做公益的後援。
賴清德在會中則表示，民進黨經過在野、執政7年多，需要轉型，進一步跟民間社會更加緊密結合，也要更深入地方組織。例如黨部辦捐血活動，母親節也可以考慮辦軟性、溫馨的活動，如此更靠近基層，才會讓黨的形象更被信任。
賴清德認為，地方與中央選舉不一樣，單一選區、全國性選舉，取決於政黨支持度，政黨支持度高與最後決勝有正相關，因此期許可以集結力量，多做公益和善事，讓國人看到民進黨執政團隊是勤政的。