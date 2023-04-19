台中福華福貴牡丹展&花賞佳餚 一場滿足視覺食覺饗宴
台中福華飯店邀請國際禪畫大師洪啟嵩，即日起舉辦「福貴牡丹」特展，首創將牡丹繪於黃金紙上，富貴滿滿。洪啟嵩表示，牡丹是富貴花，選在意寓「福之花」的福華飯店展出，是善的緣份，希望帶給賞畫民眾自在、喜悅與幸福。配合特展，福華飯店端出「百花舞春風」花賞佳餚，六道以花為題的料理，美不勝收，滿足饕客視覺與食覺雙重享受。
記者金武鳯/台中報導
台中福華首場藝術家邀請展，由國際禪畫大師洪啟嵩的「黃金牡丹畫展」登場，將展至6月底。洪啟嵩禪師以「牡丹福覺」來比喻菩薩典範，認為花中之王牡丹，就宛如維摩詰居士以出世的智慧，在紅塵俗世中度化眾生。洪禪師以「禪之心‧空之筆」繪畫牡丹的過程，更是覺性顯現的實證。本次展覽共展出多件黃金牡丹繪畫作品、金屏風四曲創作及陶藝品，今天開展即吸引大批愛畫者湧入觀賞。
洪啟嵩禪師不僅曾以《世紀大佛》作品，榮獲金氏紀錄「世界最大畫作」殊榮，更擁有超過300部的著作，是台灣以禪畫及書法馳名國際的大師。福華大飯店集團董事長廖國宏表示，台中福華一直十分重視藝術與人文的推廣，致力於呈現當代東方人文風貌的款待哲學，並打造結合美學、空間、六感的沉浸式藝術款待服務，讓各地的旅人深刻感受中華文化的獨道底蘊，也備感尊貴。此次推出《福貴牡丹》藝術特展，讓全球旅客看見台灣藝術多元豐沛的面貌，未來也將陸續與其他藝術家合作，激盪出不同層次的火花。
此外，台中福華館內各餐廳同步推出「百花舞春風」精選花賞系列料理，包括「百里桂香金絲球」，將春捲皮削為纖纖細絲後裹上蝦球，繁花似錦的蝦球飽滿圓潤，層次豐盈又酸甜酥脆。「花釀洛神鮮魚捲」特選台灣鯛魚片捲成玫瑰花型，慢炸至外酥內嫩，佐以果香清雅的洛神花醬，賞心悅目。「舞雪菊花海皇羹」則展現精湛刀上功夫，橫豎108道交織萬絲千縷，豆腐宛若綻放白菊，搖曳生姿。可說道道佳餚皆是主廚精心創作，賞完黃金牡丹畫展再嚐美食，一次滿足視覺與味覺雙重享受！