勿忘因威權統治受苦的人！蔡英文紀念國際大屠殺　承諾不重演悲劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文特別感謝大屠殺倖存者Sarah Goodman參加今天的活動，她逃離納粹政權的經歷讓人覺得是一項奇蹟，非常感謝她願意在今天跟大家分享她的傷痛經驗。
蔡英文表示，大家每年緬懷大屠殺的罹難者及所有因為這場悲劇而受苦的人們，唯有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省在此人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。今天在這裡，也再次承諾絕不會讓此悲劇重演。
「我們永不忘記過去，也必須記得那些在威權和獨裁政權下，只因不同種族、性取向、政治意識形態或宗教信仰，而繼續受苦的人們」，大家要共同努力，喚起大眾的關注，並結束這種苦難。
蔡英文指出，政府努力實現上述承諾，從2021年開始，教育部國教署人權教育資源中心與以色列猶太大屠殺紀念館及以色列駐台辦事處合作，共同舉辦工作坊，盼能提高大眾對大屠殺歷史的認識。
蔡英文說，台灣持續積極推動轉型正義，行政院已設立「推動轉型正義會報」，以進一步將轉型正義的理念落實到政府政策。政府也會繼續撤銷那些被控莫須有罪名者的有罪判決，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。
幾個月前，俄羅斯入侵烏克蘭一週年。當大家見證烏克蘭人民繼續勇敢捍衛他們的民主與自由時，他們的勇氣不斷提醒世界，捍衛與維護共享的民主、自由、平等及和平的價值是何等重要。
蔡英文表示，當面臨威權主義與日俱增的威脅時，為了感念前輩們的付出，更必須努力保護他們致力奮鬥的志業，也要持續與民主夥伴及理念相近的朋友們合作，才能為未來的世代留下更美好的世界。
最後，蔡英文再次感謝與會貴賓參與這場重要的活動。「我們都曾歷經傷痛的過去，但都走過來了」，台灣將和民主夥伴及國際社會一起攜手努力，以實現更美好、更有包容性的未來。
包括立法院長暨台灣民主基金會董事長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮、駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）等都出席活動。