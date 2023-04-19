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長新冠問題看似可大可小，但未來除了加重認知障礙產生失智，也可能引起腦血管疾病、精神疾病、青少年兒童學習障礙，必須從醫療照護的觀點來關心這些問題。
除了神經系統之外，其餘影響的額外神經系統負擔還包括：
- 肌肉骨骼
- 心理健康
- 感覺失調
- 認知記憶
- 末梢神經
- 其他神經相關
- 腦血管
- 發作性控制不良錐體外症候群
此外，即使是感染下無症狀患者的風險也高於健康人，在患有認知障礙的病例中，部分人可能還會出現精神症狀，例如抑鬱、焦慮和情緒激動等。三總醫院北投分院社區精神科主任楊蕙年提到：「新冠肺炎各國研究都顯示病人就是最脆弱族群，大腦分泌就是脆弱狀況，在疫情期間確實會加劇症狀。」
從日常生活檢視認知功能狀態
該如何辨識出現認知障礙的問題，嚴明芳從日常生活爲實例，舉例趕著要買菜回家煮晚餐給家人，其實也是非常複雜的認知功能的行為，你到過往常去的超市，購物時需記得買的物品擺放位置，這時需要使用大腦工作記憶和線索回憶，同時還需要計畫超市購物路線，最後在多項商品中做出選擇，當認知功能受到影響時，這一連串的決策過程都可能受到影響。
亦或者使用 Uber 訂餐，這同時是一項多工任務，嚴明芳說：「需要同時操作手機App，需要靈活運用腦部功能，從規劃揪團成員，紀錄成員點餐内容，記住特定人士喜好，到預算規劃的過程，需要使用多種功能組合成的拼圖。」然而當認知功能產生問題時，你可能操作到一半忘記怎麼訂餐、遺忘誰點了什麼餐，造成生活上的負擔。
腦霧也可能產生生心理負面影響
一項來自義大利的研究比較了感染新冠病毒前後的長者，發現隨著時間的推移，曾經感染者的認知能力下降速度比未感染者更快。此外，研究也還發現，認知衰退與BADL 指數、IADL 指數、藥物使用量有關。
不管是對於長者、青少年或學齡兒童，長新冠可能對神經認知造成不良影響，過去的資料指出，隨著時間有些人是會恢復。但是這並非僅僅與感染有關。事實上，腦霧還可能對生理、心理和社會層面產生負面影響。
其實長新冠所帶來的疾病負擔與「慢性病」相當，腦神經系統疾病會造成生活品質影響，尤其可能加重醫療負擔，但陳秀熙提到：「長新冠症狀可能被醫療單位分級關係而被分開處理，而無法獲得適當的醫療照護。」因此在後疫情時代，評估長新冠對於疾病負擔的影響以及提供患者適當的醫療照護也是防疫政策的考量重點。
參考資料：新冠肺炎科學園地
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 長新冠恐多出16萬人有神經相關症狀！該怎麼察覺認知功能有異常？