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以國際現況來看，並沒有哪些嬰幼兒是一定要戴口罩的族群。台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立指出，部分醫師認為幼兒戴上口罩後，將難以觀察他們的唇色或呼吸狀況，因此認為 5 歲以下的孩子應彈性調整戴口罩的時機。只是理論上抵抗力比較弱、或正在生病中的幼兒，通常建議先載著口罩為佳，戴口罩的時候也要繼續觀察有沒有不舒服。
戴不戴口罩沒有正確答案！家長可以 3 個問題來評估
回歸到家長自身選擇，台北市立萬芳醫院小兒科主治醫師林鼎智提到，長期配戴口罩雖然預防疾病，但同樣會導致其他問題，像是孩子流口水或汗水後，沒辦法透氣，臉部皮膚被悶住，因而接觸性皮膚炎等。他認為，父母可考慮 3 個問題，以家裡的狀況及個人心態來評估要不要讓幼兒戴口罩：
- 我會怕孩子生病、感冒嗎？
- 不只新冠病毒，所有病毒都有造成重症的可能，我擔心孩子生病後的後遺症或重症機率嗎？
- 家中有長輩、免疫力不足等高風險的族群，反而更需要幼兒戴好口罩來保護他們的族群嗎？
若戴口罩是以防範 COVID-19 的角度出發，林鼎智認為，現在病毒經歷多次變種，已進入 Omicron 時期，它造成重症的比例已大幅下降，加上多數的孩子都有施打疫苗，擁有一定的保護力，孩子染疫後的重症風險變得相當低。因此以上問題的答案，假如都是「否」，家長的確可以考慮讓孩子脫下口罩，並定時督促孩子勤洗手、接種疫苗，從日常習慣預防其他病毒的侵擾，才是上上策。
萬一孩子之後感冒了，林鼎智強調，父母更重要的是學習孩子發燒後的處置，「只要孩子出現發燒情形一律建議先就醫。」就醫後回家再多觀察幼兒的狀況，退燒後活動力恢復為正常情形；相反假如幼兒持續發燒 2、3 天，就會懷疑是否有嚴重疾病的風險，請帶著孩子前往醫院回診檢查。
繼續戴口罩也可以！醫師提醒父母多注意 6 原則
如果家長評估後，想讓孩子繼續戴著口罩來保護自身健康，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典指出，父母要注意是否每天預留與孩子面對面相處的時間，否則可能使孩子變得不會認人、不懂察言觀色，或不懂辨認他人臉部表情（點我看更多：幼兒、照顧者長期戴口罩影響孩子語言發展？家長困惑專家一次解答）。
在戴口罩的狀況下與幼兒對話，許正典也建議家長、師長們可參考美國兒科醫學會與美國語言聽力協會提出的 6 個原則，包括：
- 說話前引起孩子的注意。
- 直接面對孩子，確保沒有東西擋住孩子的視線。
- 說話緩慢且聲音要大，但不是大吼大叫。
- 說話時多使用眼睛、手、肢體語言和語調變化。
- 詢問孩子是否理解，必要時重複單詞或句子。
- 減少噪音干擾。
諮詢專家：台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立、萬芳醫院小兒科主治醫師林鼎智、台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典
參考資料：美國兒科醫學會《Face Masks for Children During COVID-19》
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 口罩大解放！家長如何評估幼兒戴不戴口罩？醫師給解方