打造智慧醫療國家隊　搶攻疫後新商機

台灣優異的醫療品質是全球注目的熱點，而台灣資通訊產業的韌性更獲世界肯定。當科技結合醫療成為發展趨勢，台灣有絕佳機會成為全球智慧醫療產業的領導者。外貿協會與台北科技大學智慧健康產業研發中心今（19）日辦理「建立台灣自有品牌—打造智慧醫療國家隊」講座，邀請產學界分享成功案例，共同探討台灣智慧醫療發展現況與未來的展望。
記者許家禎／台北報導
在疫後國際醫療合作興起，遠距監測、AI示警、影像判讀等智慧醫療產品及服務需求強勁，台灣智慧醫療發展已經引起了廣泛的關注和熱烈的討論。「建立台灣自有品牌、打造智慧醫療國家隊」講座於今日在台北國際會議中心3樓北軒登場，邀請國家衛生研究院合聘研究員、台北科技大學教授方旭偉、達亞國際公司副總經理魏鴻文等產學領域專家，從不同的角度切入分享經驗。
台北科技大學智慧健康產業研發中心教授、同時也是方策科技負責人方旭偉，表示，醫療產業具有高成本、取證複雜之特性，通路端與研發端需要高度同步合作，跨領域的異業整合已成為智慧醫療產業發展的重要契機，他希望可以協助廠商快速開發、取證與銷售。
像是台灣倒鉤縫線第一張證，經由方旭偉團隊協助，從想法到取證出貨只花了2年多。方旭偉強調，團隊從經濟面、法規面、成本面、經濟面、技術面去分析，可以看到台灣縫線醫材缺口，於是全力協助廠商，最後成為成功案例。
達亞國際公司副總經理魏鴻文也分享，公司從事醫材CDMO如心血管與腹腔微創手術相關器材醫材等，從原物料選擇、模具設計、二次加工、製程量產等甘苦談。