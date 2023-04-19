中國武嚇不斷！龍應台《紐時》刊文：戰爭陰影下　台灣已開始反目

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龍應台認為，這已在台灣形成一種普遍且不安的情緒，並表示曾私下傳訊息給對方，並表示「武力應該只是台灣戰略的一部分，我們的政客和其他公眾人物應該展現出真正勇氣，透過接觸中國來緩和局勢。當面對更強大的惡霸威脅時，不是應該先嘗試緩和局勢嗎？」但該名友人卻回擊說道「不要成為投降者」。
她在文章中寫道，「這種朋友之間的交鋒，象徵著中國在未開一槍的情況下，已經對台灣造成傷害。」因為中國侵略的威脅以及如何應對這種威脅，正在分裂著台灣社會，指責某人「舔共」或透過發起危險的「反中」行為來煽動緊張局勢，已成常態。對與中國發生衝突的恐懼，正在撕裂寬容、文明以及對民主社會的信心。
37位學者和前任台灣學者上月發表公開信，呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」、並且批評美國的「軍國主義」，但他們遭批評幼稚天真，並對於中國過於軟弱。龍應台認為，這種分裂和不信任恰好正中中國的下懷。
龍應台在文章中提到，在台灣幾乎每次晚餐談話都會提到與中國開戰的可能性。她最近就在一次的聚會中，與朋友討論到中國是否會轟炸台積電，藉此摧毀台灣最大經濟資產；亦或是美國會投下炸彈，來阻止台積電落入中國手中？台灣核電廠是否會因「焦土政策」被炸掉，將台灣變成對中國毫無用處的放射性荒地？
在一次軍方官員和戰略家參加的午餐會上，一名退休前高級國防官員表示，中國可以簡單封鎖台灣，因為台灣的天然氣儲量只有八天左右；切斷海底通訊電纜；或是透過阻斷貿易，在經濟上扼殺台灣。該名前軍官表示，中國可以不訴諸武力就奪取台灣。
龍應台表示，這些想法對於台灣人來說都不是新鮮事，因為台灣人生活在中國陰影下已70多年，而台灣仍塑造出了現在的生活樣貌。龍應台回憶過去曾經歷過「共諜就在你身邊」、戒嚴的年代，台灣依舊建立了充滿活力的民主與經濟奇蹟，並且證明民主體制與中華文化並非互斥。龍應台指出，台灣的本性雜揉了這些焦慮、自豪和毅力，那些將台灣視為美中競爭棋子的人正是忽視了這一點，「我們也是血肉之軀」。
龍應台指出，在遠離台北政治喧囂的農業區和漁村，人們對中國的看法也不盡相同，但有個共通點便是「腳踏實地的現實主義」。龍應台稱，為了所有人的利益，希望這種現實主義最終能佔上風。她強調，這並不等於老百姓認為抵抗只是徒勞，而是認清台灣將永遠在中國的巨大引力範圍內，採取實用主義甚至與中國和解，可能比戰爭更可取。
龍應台在文中提到與她朋友之間的對話，有一名種植蓮霧的農民表示支持與中國統一，因為這是他祖先的土地，具有相同傳統、文化和歷史的人應該成為一個民族。但如果爆發戰爭，他也會為了家園選擇戰鬥；另外一名漁民朋友陳志和對於可能爆發的兩岸戰事，則表示他會像烏克蘭人那樣挺身抵抗，因為討海人已經習慣面對危險，他會為了生存而戰，但「許多年輕人把注意力全都放在手機、社交與追求其他玩樂上頭，他們似乎沒有意識到這種危險。」
龍應台在文章最後指出，台灣即將於明年1舉行總統大選，究竟是對抗中國還是尋求和解，將在未來幾個月對所有人產生重大影響，「如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩解；如果民進黨繼續掌權，誰知道會怎樣？」
不過陳志和認為，這其實無關緊要，因為決定台灣人命運的將會是美國和中國，當龍應台問他「如果真打起來了，你會怪誰？」陳志和的答案是「先開槍的那一方。」