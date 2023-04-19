名家論壇》錢震宇／再多30天的郭台銘

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被問到「郭侯配」、「侯郭配」問題時，郭台銘沒有正面回應，只是一再強調對朱立倫要找出非綠聯盟最強候選人有信心，可見對郭台銘來講，他目前只有一個目標，就是「讓朱立倫相信郭台銘是最強的母雞」，而憑著甚麼？就是一下說有、一下說沒有的內參民調，而民調何時施作、請誰做，沒人清楚，但郭很有把握。
對於郭台銘的記者會，國民黨回應，尊重郭台銘的規劃，會持續協調溝通，最晚不超過6月18日前徵召最強的總統候選人。好了，這下藍營立委、議員，支持者們也不用再心急了，黨中央訂出618這日期，距今至少兩個月的時間，這兩個月可能發生很多事，郭台銘蓄勢待發，充滿期待。但結果會有何不同？我認為不會，國民黨最後徵召侯友宜的態勢基本上不會改變。
郭台銘當然振奮，尤其當他看到自己民調與侯友宜拉近，又相信朱立倫會沒有私心的提名民調最高的人，他當然要把握機會，往前衝刺。但這30天即便郭台銘卯足了勁，用盡所有宣傳管道，把自己治國理念跟商業視野給推銷出去，但他還是有兩個最大的劣勢，無法拚過侯友宜。
郭台銘一直沒有「幕僚團隊」，從之前傳的郭守正到後來他女兒郭曉玲，大概都是親人或是鴻海的商業團隊，郭台銘幾乎沒有政治幕僚，更不用提跟國民黨有關連的人士。這點，從他幾次記者會就可以看出，先是頻頻更換公關公司，主持人也非政治專業，到最基本的媒體提問都能用統一收集題目，讓主持人代表發問的方式，這讓台下政治記者都傻眼，頻問有沒有sense？
再來，郭台銘沒有「社團組織」。據了解，郭台銘即將到台中、高雄和中小企業座談，還有下鄉之旅、請益之旅，不像黨部有地方黨部、民眾服務社、婦工會、青工會等，郭台銘動員部分相對較弱，只能透過企業協會、或是校友會等人脈關係拉幫結派，相較於侯友宜的警界系統、嘉義宗親會、新北市社團及議會、民代系統更是弱很多。
根據最新民調，2024總統大選「三腳督」，賴清德還是第一，獲得33.4%的支持，但比上月下滑；侯友宜獲得29.7%，比上月上升，柯文哲獲得22.6%；若是由郭台銘取代侯友宜，民調結果為賴清德35.1%、郭台銘26%、柯文哲24.1%。郭台銘參戰，賴清德的支持度反而上升，而柯文哲支持度也上升，郭的票源分散，對國民黨來說反倒是讓綠白加分。
郭台銘有30天的時間讓民眾去認識自己，但為何要等這30天？這是郭台銘要去說服民眾的。這30天能不能翻轉民調，能不能找到真正了解選舉的核心幕僚、能不能快速組成社團，組建郭友會，對郭來說都是難題。再多30天的郭台銘能否扭轉頹勢？真的不容易！除非跟黨有默契，那就另當別論了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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