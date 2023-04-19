藍綠初選兩樣情！黃國書選區民進黨激戰、國民黨無人登記
國民兩黨辦理立委初選黨內登記作業，立委黃國書不再參選台中市第6選區，目前呈現綠熱藍冷，民進黨有3新人角逐，至今還沒排上電話民調，每天忙著拜票；國民黨原看好東南區第一高票市議員羅廷瑋，市黨部卻等不到人辦登記。主委顏文正表示，接下來將提報黨中央，啟動徵召作業。
記者顏幸如／台中報導
國民黨第2梯次立委黨內初選登記，台中市開放第4、5、6選區。被稱為「花美男連線」的青壯世代國民黨副發言人廖偉翔（中4選區西，西屯、南屯）、市議員黃健豪（中5選區，北區、北屯區），昨天皆已完成領表登記。65歲的前資深立委沈智慧也投入中5選區，與34歲的黃健豪進行黨內初選對決，預計5月20日前完成提名作業，勝出者將對戰民進黨現任立委莊競程。
黨內登記作業於今（19）日下午截止，原傳出有意參選中6選區的市議員羅廷瑋最後未出現，顏文正表示，接下來會啟動徵召作業，將報給黨中央決定。羅廷瑋則表示，從未覺得一定是自己選，從林佳龍到黃國書擔任立委，中6選區一直是藍營的稍艱困選區，更是國民黨應積極爭取的選區，黨需要更多時間傾聽地方意見、凝具共識後決定人選，不一定要以誰為主來討論。若獲得徵召是否參選？羅廷瑋強調，暫時不去想徵召的問題。
民進黨則是熱鬧滾滾，中6選區連續3天沒抽中電話民調，兩位現任議員江肇國、黃守達上午匆忙前往議會，質詢完畢忙著趕行程。江肇國今（19）日打出「國會幕僚資歷最完整即戰力」，由曾擔任幕僚的台中市議員周永鴻、桃園市議員李宗豪與黃崇真、高雄市議員鄭孟洳等人陪同，盼爭取選民認同。黃守達則邀請太陽花學運時期併肩作戰的台北市議員吳沛憶，陪他一起站路口。
好整以暇的前議員何敏誠之子何昆霖，中午拜票時巧遇前國民黨市長何昆霖在吃肉圓，他表示深信何昆霖必可延續「何家班精神」，打破藍綠迷思、真心為台中打拼。