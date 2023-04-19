國軍高層異動！梅家樹接參謀總長、徐衍璞接軍備副部長

準備好了！于美人宣布將參選北市中正萬華立委　明上午親自說明

▲于美人預告，20日將會正式宣佈參選台北市中正、萬華立法委員選戰。（圖／翻攝自于美人臉書）
▲于美人預告，20日將會正式宣佈參選台北市中正、萬華立法委員選戰。（圖／翻攝自于美人臉書）

記者林莞茜／綜合報導

資深媒體人于美人在2020年總統大選期間，擔任親民黨主席宋楚瑜競選總部發言人，稍早他發布通知，稱將在明（20）日上午9時30分，正式宣布參選中正・萬華區立法委員，但並未透露是否以無黨籍身份參與。于美人在臉書表示「我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉。這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定」。

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于美人在臉書上，引述「花木蘭從軍」故事，來作為開頭，結尾提到「《木蘭辭》最後一段『雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離』衍生出一句成語，叫做『撲朔迷離』，形容事情錯綜複雜，難以辨別清楚。而他表示「我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉。這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定」

于美人說「我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員」，並預告明天會正式大家坦誠相告，強調自己已經過長時間反覆的自我叩問，並完全確定了心中的答案，確定參選台北市中正、萬華立法委員選戰。

以下為于美人臉書全文：

花木蘭從軍

樂府民歌屬於民間的創作，是庶民生活的真實寫照，所以它的文字充滿生命力。

《木蘭辭》是一首北朝樂府民歌，描述一位女性女扮男裝，代父從軍的故事。

《木蘭辭》為何傳唱千年？因為太平日子不多，每個朝代都有戰爭，試問古來征戰幾人回？

木蘭買馬和裝備的那一段，很多人背不住，搞不清楚東西南北買什麼？

現在教大家一個口訣，先去東市買馬，然後就記「西鞍、南頭、北鞭」。

東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭！

記住了嗎？

各位，亂世百姓有多苦啊，軍備還要自己買！

「旦辭爺孃去，暮宿黃河邊」

木蘭早上才辭別父母，晚上就隨軍隊夜宿在黃河邊上。

「不聞爺孃喚女聲，但聞黃河流水鳴濺濺」

木蘭想家了，思念猶如河水，一瞬傾瀉而下⋯⋯

「旦辭黃河去，暮至黑山頭」

一大早離開黃河邊，用急行軍的速度，當晚就在黑山頭紥營。

「不聞爺孃喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾」

「木蘭，木蘭⋯⋯」「爹！是您在叫我嗎？」

木蘭突然驚醒，原來耳邊傳來的不是爹娘的呼喚聲！卻是燕山敵軍的馬鳴聲⋯⋯

接下來只用六句話淡寫木蘭十年的軍旅生涯，木蘭十年的青春三十個字帶過去。

「萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。 」

接到軍事任務（戎機），就立刻翻山越嶺萬里奔赴，北風呼嘯，打更報時（金柝），提醒木蘭要換班站崗了，冬天的月光冷冷地照在她身穿的鎧甲上，越發覺得寒氣逼人！

「將軍百戰死，壯士十年歸」，輕飄飄的兩句話，生命在風中消散了痕跡。

多少等不到歸人的父母和妻兒，他們帶著傷痛，承載著風雨飄搖的歲月，留下許多哀嘆⋯⋯

戰爭，不論理由多麼神聖，不論戰勝或戰敗，都會造成許多寶貴生命的消逝！

《木蘭辭》最後一段「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」衍生出一句成語，叫做「撲朔迷離」，形容事情錯綜複雜，難以辨別清楚。

我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉。這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定。

我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員！

明天會正式宣布，向大家坦誠相告！

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