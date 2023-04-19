準備好了！于美人宣布將參選北市中正萬華立委　明上午親自說明

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于美人說「我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員」，並預告明天會正式大家坦誠相告，強調自己已經過長時間反覆的自我叩問，並完全確定了心中的答案，確定參選台北市中正、萬華立法委員選戰。
以下為于美人臉書全文：
花木蘭從軍
樂府民歌屬於民間的創作，是庶民生活的真實寫照，所以它的文字充滿生命力。
《木蘭辭》是一首北朝樂府民歌，描述一位女性女扮男裝，代父從軍的故事。
《木蘭辭》為何傳唱千年？因為太平日子不多，每個朝代都有戰爭，試問古來征戰幾人回？
木蘭買馬和裝備的那一段，很多人背不住，搞不清楚東西南北買什麼？
現在教大家一個口訣，先去東市買馬，然後就記「西鞍、南頭、北鞭」。
東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭！
記住了嗎？
各位，亂世百姓有多苦啊，軍備還要自己買！
「旦辭爺孃去，暮宿黃河邊」
木蘭早上才辭別父母，晚上就隨軍隊夜宿在黃河邊上。
「不聞爺孃喚女聲，但聞黃河流水鳴濺濺」
木蘭想家了，思念猶如河水，一瞬傾瀉而下⋯⋯
「旦辭黃河去，暮至黑山頭」
一大早離開黃河邊，用急行軍的速度，當晚就在黑山頭紥營。
「不聞爺孃喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾」
「木蘭，木蘭⋯⋯」「爹！是您在叫我嗎？」
木蘭突然驚醒，原來耳邊傳來的不是爹娘的呼喚聲！卻是燕山敵軍的馬鳴聲⋯⋯
接下來只用六句話淡寫木蘭十年的軍旅生涯，木蘭十年的青春三十個字帶過去。
「萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。 」
接到軍事任務（戎機），就立刻翻山越嶺萬里奔赴，北風呼嘯，打更報時（金柝），提醒木蘭要換班站崗了，冬天的月光冷冷地照在她身穿的鎧甲上，越發覺得寒氣逼人！
「將軍百戰死，壯士十年歸」，輕飄飄的兩句話，生命在風中消散了痕跡。
多少等不到歸人的父母和妻兒，他們帶著傷痛，承載著風雨飄搖的歲月，留下許多哀嘆⋯⋯
戰爭，不論理由多麼神聖，不論戰勝或戰敗，都會造成許多寶貴生命的消逝！
《木蘭辭》最後一段「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」衍生出一句成語，叫做「撲朔迷離」，形容事情錯綜複雜，難以辨別清楚。
我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉。這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定。
我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員！
明天會正式宣布，向大家坦誠相告！