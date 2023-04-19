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《浪姐4》徐懷鈺挨轟「全場最差」拖累全組！賈靜雯遭爆不爽開酸

▲近日《乘風破浪的姐姐》第四季開錄，有現場民眾爆料，賈靜雯（右）疑似不滿徐懷鈺（左）表現而在台上暗諷。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書、Tiffany提供）
▲近日《乘風破浪的姐姐》第四季開錄，有現場民眾爆料，賈靜雯（右）疑似不滿徐懷鈺（左）表現而在台上暗諷。（圖／翻攝自徐懷鈺臉書、Tiffany提供）

記者賴禹妡/台北報導

中國選秀節目《乘風破浪的姐姐》每一季都引起網路熱議，第三季更是讓女星王心凌翻紅，而第四季邀請到包含陳意涵、賈靜雯、「Ella」陳嘉樺、A-Lin和徐懷鈺5位台灣女星參戰，近日節目開始錄製首演，卻被現場民眾爆料，徐懷鈺在舞台上拖累整組，導致組員賈靜雯不滿暗諷。 

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▲徐懷鈺（右）、賈靜雯（左）相繼被粉絲們拍到現身長沙機場，疑似為了參戰《浪姐4》正前往電視台錄製。（圖／翻攝微博）
▲徐懷鈺（右）、賈靜雯（左）相繼被粉絲們拍到現身長沙機場，疑似為了參戰《浪姐4》正前往電視台錄製。（圖／翻攝微博）
網傳《浪姐4》首次演出分為5人組、4人組及2人組，5人組分別為黃麗玲、謝娜、曾可妮、劉雅瑟、吳優，將表演《龍拳》，以及劉逸雲Amber、瞿穎、吉娜、朱珠、李莎旻子組成，將表演《Problem》，還有孫悅、謝欣、秋瓷炫、陳冰、王佳宇組成，將表演《孤單芭蕾》。 

▲賈靜雯剛過48歲生日，就有粉絲特別慶祝，分享一系列的美照，獲得大家熱議。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
▲有觀眾爆料，徐懷鈺因跟不上舞步及記不住組名，讓同組組員賈靜雯相當不滿。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
4人組則有3隊，先是陳嘉樺Ella、芝芙chipu、吳倩、張嘉倪表演《See Tình》，接著是徐懷鈺、賈靜雯、李彩樺、陳意涵表演《路燈下的小姑娘》，最後是凱莉Kelly、汪小敏、蔡少芬、趙麗娜表演《以愛為囚》，2人組為龔琳娜、美依禮芽Maria表演《花海》以及許靖韻、唐伯虎表演《佳人》。 

而最終僅《龍拳》、《See Tình》、《吻別》晉級，據當天入場觀眾透露，《路燈下的小姑娘》組別因徐懷鈺跟不上舞步及記不住組名，遭酸「全場表現最差還拖累全組」，還有人爆料同組組員賈靜雯在台上不滿暗諷，賈靜雯每天都練習到半夜，但徐懷鈺結束商演後，15日才投入練習，因此才會表現不佳。 

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