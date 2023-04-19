特企／不敢相信！許光漢新代言Volvic法國富維克天然礦泉水
許光漢在戲路上勇於挑戰多變，在破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事》裡讓人看到他有別以往的演出，令人「不敢相信」！多元突破的許光漢無論處在演員、歌手各種角色中，皆展現他恰如其分的一面；如同「Volvic法國富維克天然礦泉水」在運動休閒補水、都會日常補給、或是發揮軟水特性拿來泡茶等，各方面都是最佳的選擇。
平日喜愛戶外活動、露營的許光漢也透露，不管在忙碌的拍戲過程中或是私底下手邊絕對離不開水！身為敬業演員的他平日飲食不碰炸物且維持運動習慣，更強調每天至少讓自己盡量喝到2000-2500cc的水，讓自己身體循環系統更順暢一些以備不時之需。他認為挑選品質優良的純淨飲用水非常重要，富維克歷經六層天然火山岩的過濾淬煉，並於水源地直接裝瓶，含多種天然礦物質是他的首選。
這次接下全新代言「Volvic法國富維克天然礦泉水」的許光漢興奮表示：「平常就是喝水愛好者，而且之前也是富維克的粉絲，所以這次有幸能成為代言人讓我有這麼多水可以喝感到十分愉悅歡快！也透露目前正在電影拍攝中，這次的作品有很多意想不到的新挑戰，讓我花了很多心思，希望大家之後可以邊喝富維克邊期待一下。」
自4月15日起至6月30日止，凡於全台通路任購兩支Volvic法國富維克天然礦泉水，至富維克台灣官網Volvic.tw登錄發票，即有機會贏得大獎！頭獎將送出文華東方酒店頂級雙人下午茶體驗，更有TWG TEA手工純棉茶包禮盒、法國Volvic天然礦泉水500ml等精美好禮。