19歲男車禍重傷昏迷奇蹟甦醒　醫急採「1治療法」降低腦部傷害

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騎車與汽車相撞送醫無心跳 低溫療法降低腦部傷害住溪湖鎮的陳男在3月21日下午騎機車與汽車相撞，救護車送到彰化醫院急診室時已無呼吸心跳。主治的神經外科主任趙紹清表示，經急診團隊14分鐘CPR及3次電擊後，陳男恢復心跳，但昏迷指數只有3、瞳孔已放大，全身電腦斷層發現其脾臟破裂、腎臟撕裂、肺部挫傷及腦部蜘蛛膜下腔出血，馬上由外科接手止血，再由神經外科置放腦壓監測器，發現其腦部溫度高，馬上啟動低溫療法，控制腦溫在32至34度，穩定了生命跡象，將腦部二次傷害降到最低。
10天的生死拔河 幸運撿回一命趙紹清主任說，陳男能否甦醒及後續病況並非樂觀，在昏迷10天之後的4月1日早上，陳男醒了過來，父母來到病榻前呼喚，陳男卻認不出來，直到晚上才叫了聲「媽媽」。
陳媽媽指出，兒子醒來那天是愚人節，她還以為是電話通知的惡作劇，沒想到是真的，雖然兒子一時認不得她，但她還是很高興，因為10天的生死拔河已經讓她快崩潰了，那時候心想「不認得也沒關係，醒來就好，不管怎樣都是我的兒子。」沒想到晚上就認出她了，真是驚喜交織。
快速搶救找出致命傷 後續積極復健趙紹清主任表示，陳男救活的關鍵首先是急診團隊快速搶救及找出致命傷害，其次是在加護病房進行了腦壓監測溫度的7天低溫療法，讓遭逢高速衝擊的腦部傷害慢慢恢復。
陳男已轉到普通病房，開始積極進行物理及職能復健，在各種輔助器材的幫助下，訓練肌力和抬手腳、翻身等動作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57499
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